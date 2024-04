Primavera. Baby Inter, c’è il Cagliari sulla strada per le semifinali

Ritrovata una vittoria che mancava da quasi due mesi, grazie al gol decisivo di Quieto contro il Frosinone, l’Inter Primavera ha aggiunto un convincente 3-0 tra le mura del Sassuolo ed è riuscita così a consolidare sia la prima posizione che la distanza dalla terza, utile a garantirsi il passaggio diretto alle semifinali. La sconfitta dell’Atalanta nell’ultimo turno ha fatto scivolare i bergamaschi al quarto posto, ora sul gradino più basso del podio c’è la Lazio a 53 punti, quattro in meno della capolista e uno sotto la Roma, che ha pareggiato in casa della Juventus.

Il prossimo ostacolo per la squadra di Chivu, domani alle 11, è il Cagliari. Da affrontare col favore del fattore campo, cercando di superare la nona forza del campionato, ancora in corsa per centrare l’accesso ai playoff grazie a una classifica molto corta. Dopo questo fine settimana di giornate ne mancheranno quattro e nelle ultime due la capolista avrà la Lazio fuori casa e l’Atalanta in casa. Deve quindi provare a sfruttare la ritrovata forma per mettere fieno in cascina, non rischiando di arrivare allo sprint con una situazione complicata da gestire.

Nelle ultime gare è venuto fuori in particolar modo il talento di Quieto, esterno offensivo che sta facendo molto bene a sinistra: ha segnato la rete decisiva contro il Frosinone e una doppietta col Sassuolo. Sta riuscendo ad emergere in una squadra che nel corso della stagione ha messo in mostra altri talenti in rampa di lancio, da Stabile e Stankovic (già visti in precampionato con Inzaghi) passando per Akinsanmiro, Berenbruch e Kamaté. La buona notizia per Chivu è che in prima squadra, in vista del derby di lunedì, non ci sono al momento defezioni. Significa poter contare su tutti i giocatori senza doversi preoccupare di “prestarne“ una parte al piano superiore. Semmai questo rischio potrebbe esserci nelle ultime gare di Serie A qualora l’Inter dovesse vincere lo scudetto con un certo anticipo, come sembra destinata a fare: Inzaghi potrebbe infatti decidere di testare in parte alcuni ragazzi in proiezione futura.

M.T.