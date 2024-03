Primavera. Finisce in parità il derby d’Italia. Rossoneri sconfitti

Il Derby d’Italia non ha avuto vincitori ma sicuramente ha regalato grande spettacolo: 2-2 il finale del big match di ieri al Konami Youth Development Centre, dove l’Inter è incappata nel terzo pareggio consecutivo dopo quelli con Milan e Genoa facendosi agguantare allo scadere dalla Juve. Sei i cambi di formazione rispetto alla sfida di settimana scorsa in Liguria per il tecnico Chivu (nella foto), ma dopo soli 5 minuti i bianconeri hanno trovato il vantaggio con Crapisto.

La reazione della capolista è arrivata e alla mezz’ora ci ha pensato il colpo di testa Owusu su cross di Kamate a riportare l’equilibrio in campo. L’attaccante nerazzurro ha trovato poi il raddoppio nella ripresa (dopo la rete sfiorata da Stankovic) firmando una doppietta ancora di testa. Quando la sfida sembrava portare alla vittoria di casa l’incornata di Ripani ha superato Calligaris da pochi passi fissando lo score sul 2-2. Manca da più di un mese, invece, il successo in casa del Diavolo che ieri è caduto a Verona dopo la sconfitta con la Fiorentina. Mancato riscatto, dunque, per i rossoneri a pochi giorni dai quarti di finale di Youth League contro il Real Madrid, previsti mercoledì alle 16 tra le mura amiche. A decidere il match in favore dei gialloblù è stato il gol di Cissè in avvio di secondo tempo, dopo una grande chance sprecata da Eletu, con i rossoneri poco concreti sotto porta eccezion fatta con Camarda, che oggi festeggia i 16 anni.Il.Ch.