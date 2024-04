Prime mosse. Due affari gratis. In arrivo Taremi e Zielinski

Il futuro è già cominciato anche perché, al di là delle date ufficiali, il calciomercato è aperto tutto l’anno. E come già accaduto nelle ultime stagioni l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno anticipato i tempi e la concorrenza mettendo a segno due colpi importanti a zero euro: già presi per il 2024-2025 il centrocampista Piotr Zielinski (Napoli) e l’attaccante Mehdi Taremi (Porto), entrambi in scadenza di contratto. Altro possibile colpo a “parametro zero“ il difensore Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, corteggiato però da mezza europa, soprattutto dalla Premier League.

Occhi della dirigenza nerazzurra anche su Oumar Solet, classe 2000 di proprietà del Salisburgo. Il difensore (contratto in scadenza nel 2025), già seguito da Ausilio e Baccin ed in passato anche dal Milan, potrebbe arrivare in prezzo di saldo, 8-10 milioni. In attacco dovrebbe rientrare dal Monza (ottima stagione in prestito) Valentin Carboni destinato a crescere sotto l’ala protettiva di Lautaro Martinez. A proposito: nelle prossime settimane il capitano dovrebbe finalmente prolungare il suo contratto (scadenza 2026) con il club nerazzurro. Il “Toro“ percepisce un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, l’aumento dovrebbe essere sostanzioso: forse non si arriverà ai 10 milioni richiesti dall’entourage dell’argentino, ma con i bonus si potrebbero superare gli 8 milioni. Pronto a firmare anche Niccolò Barella: contratto fino al 2029 a 7 milioni tra fisso più variabile. Diventerà di fatto il calciatore italiano più pagato.

Giulio Mola