Inter, lo scudetto quando può arrivare? Il sogno “impossibile” della seconda stella nel derby

Dodici punti di distacco dopo ventisei giornate sono un vantaggio enorme. L'Inter lo ha messo come distanza tra la capolista e la seconda, la Juventus, vincendo undici partite consecutive (Supercoppa compresa) dall'inizio del 2024. In più, i nerazzurri si sono già messi alle spalle una serie di partite nel girone di ritorno dall'alto coefficiente di difficoltà: la Juve a San Siro, la Roma all'Olimpico, l'Atalanta nel recupero di mercoledì scorso, la Fiorentina al Franchi. Tra le formazioni di altissima classifica mancano il Bologna il 9 marzo al Dall'Ara, il Napoli a San Siro il 17 e il derby col Milan il 21 aprile, anche se la data è da confermare.

Una stracittadina che arriverà a sei giornate dalla fine, quando i giochi difficilmente saranno già compiuti aritmeticamente. Per pensare di vincere nella stessa sera sia il derby di Milano, in casa dei rossoneri, che lo scudetto, Inzaghi dovrà arrivare a quella sfida con almeno 16 punti di distacco sulla seconda oppure con 13 in caso di contemporanea sconfitta della prima inseguitrice nella stessa giornata. A quel punto, con cinque turni rimanenti dopo Milan-Inter, la seconda stella sarebbe realtà.

Il calendario delle gare da Udinese-Inter del 7 aprile in poi va ancora definito ufficialmente, lo sarà dopo la disputa del ritorno degli ottavi di Champions per i nerazzurri e degli altri impegni che attendono le italiane in Europa. In compenso, rispetto a un anno fa, l'Inter non dovrà fare i conti con la Coppa Italia perché già eliminata dallo scorso dicembre, quando il Bologna si impose 2-1 ai supplementari a San Siro.