Qui Appiano. A Udine tornano sia De Vrij che Arnautovic

Un nuovo appuntamento di lunedì, in casa dell’Udinese, in uno stadio che sarà tutto esaurito per aspettare i più che probabili campioni d’Italia. L’Inter tornerà oggi a lavorare in vista dell’impegno in Friuli, nel quale Simone Inzaghi avrà a disposizione anche due dei tre giocatori ancora in lista indisponibili per la sfida vinta con l’Empoli. Marko Arnautovic ha ormai smaltito il risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra accusato contro il Bologna il 9 marzo scorso. Allo stesso modo è in via di guarigione completa Stefan De Vrij, fermatosi durante gli allenamenti con l’Olanda per un problema muscolare. Resta quindi indisponibile il solo Juan Cuadrado, ma anche per il colombiano il completo recupero è ormai vicino. Operatosi a fine dicembre del 2023 al tendine d’Achille, è rimasto fuori oltre tre mesi e ora sta lavorando sulla riatletizzazione. Potrebbe sfruttare la vittoria in anticipo del campionato, a seconda di quando avverrà, per ritagliarsi un piccolo spazio in quelle che dovrebbero essere le ultime gare in nerazzurro. Ha infatti il contratto in scadenza e la società non dovrebbe offrirgli un nuovo accordo, avendo acquistato in gennaio Buchanan ed essendo sul tavolo il rinnovo di Dumfries, sebbene con un accordo ancora tutto da trovare. M.T.