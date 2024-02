Inter-Salernitana live, formazioni ufficiali: Inzaghi vuole il +10 sulla Juve. Partita in diretta dalle 21

Milano, 16 febbraio 2024 – Testacoda a San Siro. L’Inter questa sera alle 21 ospita la Salernitana: prove di fuga definitiva per lo scudetto. La squadra di Inzaghi con una vittoria volerebbe infatti a +10 dalla Juventus, chiudendo così quasi del tutto la corsa al titolo tricolore. Per i nerazzurri si tratta anche del test generale in vista dell’ottavo di Champions contro l’Atletico Madrid in programma martedì 20 febbraio.

Per quanto riguarda gli ospiti, alla disperata ricerca di punti per la salvezza, c’è il debutto in panchina di Fabio Liverani: il nuovo allenatore ha preso il posto dell’esonerato Pippo Inzaghi.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa; Pellegrino, Boateng, Pasalidis; Sambia, Basic, Coulibaly, Zanoli; Candreva; Tchaouna, Dia. Allenatore: Fabio Liverani.

Inter-Salernitana live alle 21

Dove vedere la partita in tv

Inter-Salernitana si gioca venerdì 16 febbraio alle 21: è possibile vedere il match in tv su Dazn e Sky.