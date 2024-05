Sassuolo, bestia nera dell'Inter. La seconda sconfitta della stagione sempre con i neroverdi

Milano – Fosse per il Sassuolo, giocherebbe sempre e solo contro l'Inter. In totale crisi di risultati (nessuna vittoria nelle ultime sei e una sola nelle precedenti quindici) i neroverdi hanno centrato un altro successo sulla capolista. La squadra di Inzaghi ha perso solo due volte in stagione, entrambe con l'attuale penultima in A.

Nessuno sa se con lo scudetto non ancora in tasca sarebbe stata una partita diversa. Di certo i nerazzurri non hanno guardato troppo al futuro. Il Sassuolo è la classica “bestia nera”, una squadra che ogni anno toglie punti all'Inter. Farle fare un passo verso la retrocessione avrebbe forse tolto di mezzo una rivale indigesta per il prossimo anno, che invece ora si è meritatamente rimessa in lizza nella corsa salvezza.

Le buone notizie per il tecnico interista si restringono a un paio di nomi. Uno è Kristjan Asllani, che ha estratto dal cilindro un filtrante per mandare in porta Dumfries poco dopo il vantaggio siglato dal Sassuolo proprio su un erroraccio dell'olandese. Il secondo è Tajon Buchanan, entrato nel secondo tempo con tanta voglia di farsi notare. Non abbastanza per cambiare il risultato, ma forse per avere maggiore spazio nelle ultime tre, quelle con Frosinone, Lazio e Verona, in cui l'Inter proverà comunque ad arrivare a 98 punti e superare i 97 di Mancini del 2006/07, attuale primato del club sulla singola stagione. Un record è invece già sfumato: dopo 42 partite la squadra non ha segnato nemmeno una rete.