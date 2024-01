Serie A femminile. Grande impresa per le nerazzurre di Guarino. Battono la corazzata Roma e riprendono a correre

Grandissima prova dell’Inter femminile che ieri pomeriggio ha rifilato alla capolista Roma la prima sconfitta stagionale dopo un percorso netto di dodici vittorie su altrettante partite: 2-0 il finale all’Arena Civica di Milano in favore delle nerazzurre che si portano così a quota 20 punti in classifica. Una prova convincente da parte della squadra di casa che ha scatenato il pubblico presente sugli spalti grazie ai gol, uno per tempo, di Agnese Bonfantini, abile a sfruttare un assist di Thogersen e a battere Ceasar in uscita con un tocco d’esterno, e di Elisa Polli, al suo primo centro in questa stagione arrivato a conclusione di un assolo micidiale. Al 62’ le capitoline sono rimaste in 10 per il rosso a Bartoli per proteste mentre poco dopo la traversa di Greggi ha salvato Cetinja: "Felice di aver chiuso i conti con il mio gol: è stata una vittoria decisiva per il nostro cammino, ci siamo riprese tirando fuori il carattere. Ora abbiamo la consapevolezza di chi siamo e di cosa possiamo fare" le parole di Polli.

Ovviamente soddisfatta anche il tecnico Rita Guarino: "Prestazione di grande sacrificio dove abbiamo saputo soffrire sfruttando le occasioni che la Roma ci ha concesso. Sono contenta perché le ragazze sono rimaste sempre concentrate: dopo tre partite giocate in una settimana dobbiamo recuperare le energie perché ci aspetta una trasferta importante a Napoli".

Il.Ch.