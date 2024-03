SERIE A FEMMINILE. L’ex Bonfantini non basta a Guarino. La Roma passa all’Arena Brera

Una grande prova di orgoglio offerta ieri sera dall’Inter Women non è bastata a fermare la corazzata Roma all’Arena Civica di Milano. La capolista, infatti, ha espugnato il fortino nerazzurro vincendo 2-1 grazie alla prima rete stagionale della subentrata Troelsgaard allo scadere dei tempi regolamentari, con decisiva deviazione di Bowen. Il risultato del big match della terza giornata della Poule Scudetto è maturato grazie al gol dopo pochi minuti dall’inizio della sfida della giallorossa Saki Kumagal e alla firma della casalinga Agnese Bonfantini, su preciso assist di Cambiaghi. Le nerazzurre, dunque, hanno perso l’imbattibilità nella seconda parte di stagione. Dopo aver strappato un pari per 3-3 tra le mura amiche contro la Juve, infatti, le ragazze di Guarino erano reduci dalla vittoria per 3-0 in casa della Fiorentina e con la sconfitta, immeritata per quanto visto sul campo soprattutto nella ripresa, di ieri restano ferme a quota 30 punti in classifica, mentre le capitoline mantengono la vetta a tredici lunghezze di distacco dalla Juventus, in campo oggi con la Viola. Alle e 18, andrà invece in scena il derby lombardo tra Como Women e Milan, match valido per la Poule Salvezza: le biancoblù sono a due punti di distanza dal Diavolo, che punta a chiudere al meglio la stagione.

Ilaria Checchi