Serie a femminile. Quarto successo consecutivo per le rossonere

Quarta vittoria consecutiva nel campionato di Serie A Femminile per il Milan di Davide Corti. La formazione rossonera, che sta disputando la Poule Salvezza, ha nettamente distanziato le altre quattro squadre che fanno parte del “gironcino“ della seconda fase per non retrocedere grazie anche agli ultimi risultati positivi, tra cui quello di ieri pomeriggio in casa della Sampdoria, battuta 3-1. Primo centro da parte di Dubcova a un passo dall’intervallo. Poi si scatena Iljev con una doppietta, in mezzo la rete di DellaPeruta, che non ferma la corsa delle rossonere.

Turno di riposo per l’Inter, che potrebbe decidere le sorti della corsa scudetto nella prossima giornata. Le nerazzurre scenderanno infatti in campo venerdì 26 alle 20.30 contro la Juventus, se le bianconere non dovessero riuscire a vincere consegnerebbero aritmeticamente il tricolore alla Roma, avanti di ben undici punti e a quel punto con sole tre partite a disposizione delle avversarie.

