Serie a femminile. Rossonere avanti due volte, il Napoli le riprende. Il 3-2 definitivo lo firma Dubcova nel recupero

Il Milan femminile trova la vittoria al 92’ della sfida contro il Napoli grazie a Dubcova che firma il definitivo 3-2 di una gara nella quale le rossonere sono state raggiunte due volte prima della rete della vittoria. La squadra di casa, infatti, è andata avanti con Mascarello sul finire del primo tempo. Pari al 62’ di Elisa del Estal e nuovo vantaggio due minuti dopo siglato da Bergamaschi. A tre dal novantesimo un’autorete di Piga rimette tutto in parità prima del guizzo decisivo in pieno recupero. Con la seconda vittoria consecutiva il Milan arriva a quota 30 ed è saldamente prima nella poule salvezza. Nella poule scudetto, invece, l’Inter ha perso sabato 2-1 in casa del Sassuolo gettando via le residue chance di terzo posto, occupato oggi dalla Fiorentina e ultimo valido per la Champions League.M.T.