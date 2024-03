Società. Le casse nerazzurre respirano: 23 milioni in più nella semestrale

Buone notizie per l’Inter sul fronte economico. Nella semestrale in chiusura al prossimo 30 giugno, presentata agli investitori, la dirigenza ha evidenziato un miglioramento di circa 23 milioni di euro (76 in totale) delle sponsorizzazioni rispetto all’anno precedente nello stesso periodo. Al risultato hanno contribuito diversi fattori: il rinnovo con Nike per il periodo 2024-2031; la firma con Paramount+ come sponsor di maglia, in scadenza a fine anno e al quale potrebbe subentrare un nuovo marchio (da giorni si parla di un possibile ricco accordo con Betsson). Grazie al percorso intrapreso finora in Champions League è stato previsto un introito minimo garantito di 65 milioni di euro dall’Uefa. In ogni caso il club dichiara di aver raggiunto l’obiettivo finanziario fissato nell’accordo con l’organo continentale ad agosto 2022 e di non dover quindi lasciare in pegno alcun premio finanziario rispetto al montepremi spettante. Il prossimo anno, con la nuova Champions League, tali premi aumenteranno del 30%. Quanto alle voci sul futuro societario, ieri Thomas Zilliacus ha annunciato ufficialmente di voler interrompere il tentativo d’acquisto del club per via dei guai giudiziari legati a un mandato d’arresto spiccato a Singapore.

Novità positive anche dal campo di gioco: Davide Frattesi, uscito anzitempo nella sfida di mercoledì contro l’Atalanta per una contrattura, sta meglio e potrebbe essere a disposizione già nella gara di lunedì contro il Genoa, che la capolista affronterà con una maglia speciale raffigurante le Tartarughe Ninja.M.T.