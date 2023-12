Sommer alza il muro. Dimarco c’è sempre. Lautaro frenato

SOMMER 7,5. Tiene in piedi l’Inter esaltandosi nel duello con Elmas e nella ripresa su Khvaratskhelia e Osimhen.

DARMIAN 6,5. Deputato al controllo della fascia destra, sempre sul pezzo.

DE VRIJ sv. Pochi minuti prima di arrendersi all’infortunio.

ACERBI 7. In battaglia contro Osimhen, alla lunga vince il duello.

DUMFRIES 6,5. Partecipa all’azione del gol di Calhanoglu. Copre e spinge.

BARELLA 7. Intelligente il tocco con cui apparecchia la botta da fuori del compagno sull’1-0, firma il raddoppio con una grande giocata.

CALHANOGLU 7. Prima consegna una grande occasione al Napoli, poi colpisce dalla distanza.

MKHITARYAN 6. Tanto lavoro oscuro in chiusura, meno decisivo fronte alla porta.

DIMARCO 6,5. Trova spazio per i suoi cross, uno dei quali crea i presupposti per la rete che sblocca l’incontro.

MARTINEZ 6. Ha una chance per battere Meret che lo ferma uscendo a valanga. Serve il 2-0 a Barella, manca il tris nella ripresa da posizione molto favorevole.

THURAM 6,5. Una spalla troppo avanti e il gol al Maradona sfuma, ma è in tante azioni offensive dell’Inter e alla fine va a chiudere i conti.

ALL. INZAGHI 7. Vincere a Napoli non è da tutti: conserva la vetta in solitaria.

Carlos Augusto 6,5. Entra in una gara difficile e per giocare in un ruolo che non svolgeva da tempo. Sale di colpi alla distanza.

Cuadrado 6,5. Ha il tempo di confezionare l’assist del tris.

Frattesi sv.

Arnautovic sv.

Bisseck sv.

Voto squadra 7.

M.T.