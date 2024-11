Sommer che riflessi. Dumfries: alti e bassi. Barella va a strappi

SOMMER 7. Alla disperata su Oristanio, vince il duello. Non è il solo.

PAVARD 6. Ritrae i piedi in tempo per far sì che l’intervento da giallo non sia qualcosa in più.

DE VRIJ 6. Quando il Venezia sale di tono nella ripresa perde un po’ la posizione. Implacabile nel corpo a corpo.

BASTONI 6. Spesso a contrasto con Oristanio, con qualche patimento.

DUMFRIES 6,5. Gioie e dolori. Manda in porta Mkhitaryan, ma anche Oristanio (lasciando campo a Idzes). In attacco è un fattore.

BARELLA 6. Accende il motore a strappi, ma è sempre difficile farne a meno.

ZIELINSKI 6. Elegante nel palleggio. Sulla fase difensiva c’è da lavorare.

MKHITARYAN 6,5. Attivo, presente. Tira più lui degli attaccanti, anche se non sempre bene.

DIMARCO 7. Il primo assist a referto gli rimane strozzato in gola, il secondo è senza macchia e ne produce un terzo che Thuram fallisce.

THURAM 5,5. I difensori ne soffrono la fisicità, lui manca nei metri finali, divorandosi il 2-0.

MARTINEZ 6,5. Serata complicata, sbaglia conclusioni e qualche scelta facile. Butta dentro il pallone giusto.

All. INZAGHI 6. Si salva da un pari beffa in una partita che l’Inter gioca tutt’altro che bene.

Bisseck 5. L’annullamento del gol al Venezia non toglie la poca convinzione con cui va a contrasto con Sverko.

Calhanoglu 6. Stankovic gli toglie la gioia della rete al rientro.

Taremi 6. Lavoro sporco e di fino a seconda della necessità.

Darmian e Frattesi sv.

Voto squadra 6.

M.T.