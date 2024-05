Sommer e Acerbi, serata negativa. Barella c’è sempre

SOMMER 5,5. Sia su Castellanos (gol in fuorigioco) che su Kamada sembra leggermente in ritardo.

PAVARD 7. Evita il 2-0 di Castellanos con un grande recupero, poco prima del gol di Dumfries.

ACERBI 5,5. Di rientro da un infortunio e si vede: qualche passaggio a vuoto.

BASTONI 6. Non soffre particolarmente in difesa, si vede meno del solito in costruzione.

DARMIAN 6. Poca spinta offensiva. Dietro non stecca mai.

BARELLA 6,5. Sempre e comunque nel vivo del gioco, va vicino al gol di testa.

CALHANOGLU 5,5. Sbaglia l’uscita in occasione del vantaggio biancoceleste.

MKHITARYAN 6. Trova spesso la soluzione più interessante in verticale nel primo tempo, poi cala.

DIMARCO 6,5. Provedel gli nega due gol nello spazio di un amen. Nella ripresa finisce la benzina.

MARTINEZ 6. Sfortunato in occasione del palo ad inizio ripresa. Poco altro.

THURAM 5,5. Prima occasione dopo tre minuti e miracolo di Provedel. Uno squillo dopo il quale si vede con il contagocce.

All. INZAGHI 6. Prova coi cambi a prendersi la vittoria che lo avrebbe tenuto in corsa per il record di punti.

Dumfries 6,5. Conquista la punizione del gol, che segna lui stesso con un grande stacco.

Carlos Augusto 5,5. Non garantisce il cambio di marcia a sinsitra.

Frattesi 5,5. Stavolta la magia dalla panchina non gli riesce.

Buchanan sv. Un paio di uno contro uno senza costrutto.

Sanchez 6,5. Pennella il cross da fermo che Dumfries schiaccia alle spalle di Provedel.

VOTO INTER 6.M.T.