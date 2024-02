Stefano Sensi, dall’Inter al Leicester: nel pomeriggio il centrocampista in Inghilterra per visite e contratto

Stefano Sensi sta per diventare un giocatore del Leicester. Sarà l'ultima operazione importante del mercato invernale dell'Inter e sarà in uscita, perché l'unica entrata importante è stata quella di Tajon Buchanan alcune settimane fa. Il centrocampista italiano, 28 anni, arriverà nel pomeriggio in Inghilterra per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con le Foxes.

I nerazzurri dovrebbero incassare 2,5 milioni di euro in caso di promozione in Premier del Leicester, che ha dieci punti in più (ma anche una gara in più) della seconda in Championship, l'Ipswich Town. Arrivato nel 2019, l'avventura di Sensi all'Inter è stata purtroppo influenzata da diversi infortuni dopo un avvio straordinario nel primo mese e mezzo della stagione d'esordio. Lo scorso anno Sensi è stato al Monza per un'intera annata e nella seconda parte è riuscito a trovare finalmente continuità senza grandi intoppi. Anche quest'anno, pochissimi guai fisici, ma anche una presenza ai margini del progetto nonostante un ottimo precampionato.

Il nome del giocatore non era nemmeno in lista Champions. Lascia la squadra a sei mesi dalla scadenza naturale, in una squadra nella quale Inzaghi non gli ha trovato spazio (complice la presenza di compagni di squadra titolari di altissimo livello) e anche per questo la cifra che l'Inter dovrebbe incassare a fine campionato è comunque un buon affare.