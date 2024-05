Striscione contro theo. Dumfries e club patteggiano 4mila euro

Lo striscione raffigurante Theo Hernandez tenuto al guinzaglio, riprendendo la copertina di un celebre videogioco, costerà a Denzel Dumfries una multa da 4mila euro comminata dalla Procura Federale. La stessa sanzione verrà pagata dall’Inter per violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva riguardante lealtà, correttezza e probità. È l’effetto del patteggiamento richieste e ottenuto dal giocatore dopo l’indagine scaturita dal comportamento tenuto durante la parata per festeggiare il ventesimo scudetto dell’Inter. L’olandese aveva ricevuto e alzato al cielo lo striscione, tra gli olé dei tifosi presenti nelle vicinanze del pullman, per poi scusarsi il giorno successivo attraverso la propria pagina Instagram. "Durante la parata ho alzato uno striscione che mostrava un’immagine inappropriata. Sono un giocatore che ama la rivalità nel calcio, è una parte cruciale di qualsiasi gioco. Mi rendo conto che alzare lo striscione è stato un errore di giudizio da parte mia, un gesto per niente intelligente", aveva scritto sui social network.

L’accaduto è avvenuto pochi giorni dopo un derby che ha sancito l’aritmetica certezza del titolo da parte dei nerazzurri e nel quale i due giocatori, Dumfries e Hernandez, erano stati entrambi espulsi per reciproche scorrettezze. Scintille tra i due erano avvenute anche in un paio di stracittadine precedenti.

