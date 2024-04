Super Inter, c’è un’altra festa da gustare . Inzaghi guarda subito a nuove imprese

La festa dell’Inter arriva alla parte II. Un lungo film, iniziato lunedì dopo il trionfo nel derby che ha sancito aritmeticamente la conquista dello scudetto della seconda stella. Ci sono ancora cinque giornate, di cui due in casa per i freschi campioni d’Italia. Saranno quelle in cui si darà seguito al primo assaggio di gioia, quella immediata e notturna sfociata al triplice della stracittadina. La domenica, per i tifosi nerazzurri, sarà molto più che non il lunch match con il Torino, in cui tutt’al più potrà esserci la curiosità di vedere il possibile esordio dal 1’ di Buchanan o le prestazioni di chi (come il canadese) avrà una chance per mettere una pulce nell’orecchio a Inzaghi in vista del prossimo anno. Indisponibili Acerbi e Dimarco, possibile spazio ai vari De Vrij, Frattesi, Asllani, Arnautovic. Quest’ultimo ancora con un anno di contratto, ma non così “blindato“ guardando alla rosa della stagione che verrà, considerato che l’Inter sta cercando una punta e che è già stato preso Taremi al posto del partente Sanchez. Il Torino, che cova speranze europee, renderà omaggio ai campioni col “pasillo de honor“ all’ingresso delle squadre sul terreno di gioco.

Dalle 16, a contesa finita, due pullman scoperti lasceranno il parcheggio del Meazza per dirigersi verso piazza Duomo, dove si arriverà a seguito di un lungo corteo (non meno di 50mila tifosi previsti). Circa otto chilometri per le vie della città, passando sotto la sede del club in viale della Liberazione. Il grande assente sarà ancora una volta Steven Zhang, che spera di poter essere a Milano entro fine stagione, con in mano una soluzione definitiva riguardo al futuro della società.

Le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Buchanan; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Arbitro: Ferrieri Caputi

Tv: Dazn ore 12.30.