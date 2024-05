Inter, Taremi e il blitz a Milano con l'agente: "È già innamorato della città"

Milano, 23 maggio 2024 – Mehdi Taremi è pronto per l'avventura all'Inter. L'attaccante iraniano passerà a partire dal 1° luglio ai nerazzurri a parametro zero, dopo l'esperienza al Porto. L'attaccante firmerà un biennale con opzione per il terzo anno. Di recente ha disputato la sua ultima partita al Do Dragao segnando il gol vittoria contro il Boavista e domenica chiuderà la sua esperienza in biancoblu nella finale di Coppa di Portogallo contro lo Sporting Lisbona.

Il giocatore è già stato a Milano, come dimostra una foto postata dal procuratore Federico Pastorello (poi rimossa) sui propri profili social. "È già innamorato di Milano. Ci vediamo presto bomber", ha scritto l'agente a supporto dell'immagine che vede il calciatore e l'agente in città.

Taremi, di recente, ha "ufficializzato" l'addio al Porto con delle dichiarazioni al termine di Porto-Boavista.

"È emozionante perché è l'ultima al Dragao, sarò sempre un tifoso del Porto dentro e fuori dal campo. Ho sempre cercato di fare il meglio per il Porto" - aveva dichiarato a Vsports - Abbiamo vinto il derby ed è stato bellissimo. Ho sempre rispettato i tifosi, per questo ho deciso di rimandare il mio contratto del prossimo anno. So che i tifosi a volte erano arrabbiati con me, ma è normale. Li rispetto. Fino alla fine del contratto supporterò il Porto".