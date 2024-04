Inter, i tifosi si preparano alla festa: biglietti già esauriti per il derby e contro il Torino

I tifosi dell'Inter vedono vicino il traguardo e al di là di tutte le scaramanzie di rito pensano già ad essere presenti per i festeggiamenti.

Il settore ospiti del derby di Milano di lunedì sera, Milan-Inter, è andato sold out: non una novità, visto che la stracittadina è una calamita a prescindere dalle situazioni di classifica delle due contendenti. "Dallo scorso 12 marzo gli abbonati al Secondo Verde nella Serie A 23/24 - e successivamente tutti gli abbonati - hanno avuto la possibilità di acquistare i tagliandi per la stracittadina. Il sold-out del settore implica che non verranno attivate le successive fasi di vendita inizialmente previste. Ci vediamo a San Siro!", si legge nella comunicazione data dal club nerazzurro sul proprio sito ufficiale.

Ma è praticamente tutto esaurito anche in vista di Inter-Torino, gara che si giocherà nel fine settimana successivo a un orario ancora da stabilire e per i quali già ieri mancavano pochissimi biglietti disponibili. Dipenderà da come andranno oggi le italiane impegnate in Europa e Conference League. In ogni caso è intenzione della Lega non far sì che i nerazzurri possano eventualmente vincere lo scudetto prima ancora di scendere in campo, qualora davvero il derby non dovesse risultare decisivo.

A tal proposito la Lega potrebbe posizionare il confronto coi granata prima o in contemporanea con Juventus-Milan.