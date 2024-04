Udinese-Inter, probabili formazioni e orari tv

Milano, 7 aprile 2024 - Monday night per l’Inter nella trentunesima giornata di Serie A con la trasferta in Friuli contro l’Udinese di Cioffi. Obiettivi opposti per le due squadre, l’Inter insegue la seconda stella e il record di punti della Juve, i friulani sono a caccia della salvezza in una classifica che racchiude sei squadre in tre punti. Partita delicata per entrambe, anche se i nerazzurri hanno sostanzialmente in mano lo Scudetto ma vorrebbero vincerlo nel derby e, sotto sotto, vogliono anche il record totali di punti. Friuli tappa importante e non di certo facile per una squadra reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite. L’Inter è miglior attacco della Serie A con 73 gol fatti e miglior difesa con solo 14 subiti, mentre l’Udinese segna poco, solo 29 gol, e ne ha incassati 45. Inzaghi vuole continuare l’impressionante 2024 fatto di 13 vittorie e un pari, sconfitta solo in Champions a Madrid, e riprendere 14 punti sul Milan che si è avvicinato a meno 11 con la vittoria interna sul Lecce. Il sogno dei nerazzurri sarebbe quello di provare a vincere lo Scudetto nel derby con il Milan, ma i rossoneri sono in ripresa e vogliono assolutamente negarsi a questa possibilità anche a livello matematico

Probabili formazioni

Entrambi gli allenatori schierano una difesa a tre, ma con varianti da centrocampo in su. Cioffi dovrebbe affidarsi a un 3-5-1-1- con Perez, Bijol e Giannetti in difesa, Ferreira e Kamara gli esterni di centrocampo, Lovric, Walace e Samardzic gli interni. In avanti Pereyra dietro Thauvin. Nell’Inter non dovrebbero esserci sorprese se non la possibilità di vedere Carlos Augusto braccetto di sinistra viste le non perfette condizioni di Bastoni, escluso dai convocati, con Acerbi e Pavard a completare il reparto. Sulle fasce Darmian e Dimarco, mentre in mezzo solito terzetto con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti, manco a dirlo, Lautaro e Thuram. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ferreira, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin. All. Cioffi. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Precedenti

Sono 115 i precedenti totali tra Udinese e Inter con 59 vittorie nerazzurre, 32 pareggi e 24 vittorie bianconere. Il primo precedente risale al 4 ottobre 1925 con la vittoria dei milanesi in trasferta per 3-4 con gol di Conti, Giustacchini, Moretti e Schonfeld, mentre la prima vittoria friulana risale al 16 dicembre 1951 per 2-1 con Rinaldi (doppietta) e gol della bandiera di Armano. Considerando i soli precedenti a Udine si registrano 24 vittorie dell’Inter, 14 dell’Udinese e 20 pareggi con 81 gol degli ospiti e 57 dei padroni di casa. L’anno scorso a Udine vinse la squadra friulana per 3-1 il 18 settembre 2022 con momentaneo vantaggio di Barlela poi autogol di Skriniar e marcature di Bijol e Arslan. Prima di quella sconfitta l’Inter aveva infilato cinque risultati utili consecutivi a Udine con quattro vittorie

Cioffi col problema attacco

Problemi in attacco per il tecnico dell’Udinese Cioffi che non avrà Lucca squalificato e anche Brenner non ha avuto settimana piena per un problema famigliare. Restano Pereyra e Thauvin, ma chissà che il tecnico non possa sorprendere non schierando attaccanti per non dare punti di riferimento. Queste le parole in conferenza di Cioffi: “Brenner ha avuto un problema famigliare, Success ha fatto una discreta settimana e Davis non è ancora pronto. Potremmo giocare senza attaccanti”, l’ammissione dell’allenatore. Di sicuro una problematica in più contro la capolista che sembra aver smaltito la delusione per l’eliminazione dalla Champions League. Il vantaggio sul Milan parla chiaro e con l’Empoli si è rivista una Inter più pimpante: “Visto il distacco con la seconda penso che la coppa fosse un po' il sogno della squadra, quindi ci sta un contraccolpo, però già con l'Empoli ho visto una squadra con l'atteggiamento giusto e che vuole vincere lo Scudetto nella partita con il Milan”, ancora Cioffi.

Mercato: si offre Martial

Ancora rumors di mercato in casa Inter. Come noto, la società farà un ragionamento in attacco sull’estate. Ovviamente verranno riconfermati Lautaro e Thuram, mentre potrebbero salutare Arnautovic e Sanchez. Se Mehdi Taremi è praticamente un affare fatto, per il ruolo di quarto attaccante il club nerazzurro sta puntando con decisione su Albert Gudmundsson, talento islandese del Genoa. Sull’attaccante mancino si è mossa anche la Premier League e il Tottenham potrebbe essere una insidia, dato che in Inghilterra ci sono introiti maggiori e maggiori possibilità di investire. Se si scatenasse un’asta l’Inter rischierebbe di non avere le stesse armi economiche degli Spurs. Intanto, dall’Inghilterra si sarebbe proposto Anthony Martial, ma l’Inter per ora resta fredda su questa opzione e punta su Gudmundsson. Non è comunque escluso che, in caso di mancata possibilità di prelevare il secondo attaccante, possa restare a Milano Marko Arnautovic, acquistato in estate dal Bologna e con contratto anche per la prossima stagione.

Dove vederla in tv

Udinese-Inter si disputerà lunedì 8 aprile alle 20:45 allo stadio Blu Energy Arena di Udine e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. Telecronaca affidata a Stefano Borghi con commento tecnico di Marco Parolo su Dazn, mentre su Sky cronaca affidata a Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Luca Marchegiani su Sky.