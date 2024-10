Ultimi tagliandi. Biglietterie aperte. Ma sarà tutto esaurito

Ci sarà, ovviamente, il tutto esaurito. Una consuetudine per Inter-Juventus, nonostante prezzi non così popolari per chi non ha provveduto ad acquistare l’abbonamento annuale di inizio stagione. Ad annunciare il sold out è stata la società nerazzurra, che in vista della gara di domani alle 18 avvicinerà le cifre record toccate dal Milan lo scorso 22 settembre in occasione del Derby della Madonnina (75.366 spettatori per un introito da 7.626.430 euro, primato nel nostro campionato). A disposizione ci sono soltanto alcuni tagliandi tra quelli che hanno i costi maggiori, solitamente sono proprio quelli che determinano la differenza d’incasso tra le partite di cartello.

I cancelli dello stadio Meazza saranno aperti a partire dalle 16. Al momento è stato dato dall’Inter anche un orario di apertura delle biglietterie, a partire dalle 15, che potrà essere sfruttato per chi fosse interessato agli ultimissimi biglietti disponibili. "Sarà importante - si è raccomandata la società nerazzurra attraverso il proprio sito ufficiale - per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell’apertura dei cancelli".M.T.