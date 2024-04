Vasco e Liga, uno scudetto nel derby è molto rock

Hanno due cose in comune, Luciano Ligabue e Vasco Rossi (oltre al mestiere e alle origini emiliane): sono tifosi interisti e sanno benissimo che cosa si prova nel delirio di San Siro.

Quindi non stupisce che tra i tanti tifosi eccellenti che hanno festeggiato la seconda stella dell’Inter nel derby ci siano anche loro, i rocker di Correggio e di Zocca.

Luciano Ligabue ha anche citato Lele Oriali come simbolo della tenacia, nella sua ‘Una vita da mediano’, e a San Siro ha anche giocato (bene) con la nazionale cantanti: "Ogni scudetto è bellissimo ma questo, vinto con così tanta bellezza di gioco, da un gruppo fortissimo che sembra divertirsi parecchio, con una dirigenza che riesce a sostituire la spina dorsale della squadra a budget zero e un allenatore che è già nel cuore degli interisti (e come se non bastasse è pure quello della seconda stella) è davvero speciale. Cosa volere di più dalla nostra Beneamata?", ha detto il cantautore reggiano.

Poco dopo, in rigoroso ordine cronologico, sui propri profili è arrivato anche il messaggio di Vasco, che invece non ha canzoni ‘sportive’ nel repertorio: «Fantastica Inter. Vincere uno scudetto a San Siro durante un derby... lo avete fatto!!! Niente è impossibile». Vasco ha in programma sette date a San Siro dal 7 al 20 giugno prossimi.