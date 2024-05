Verona-Inter, probabili formazioni e orari tv

Bologna, 25 maggio 2024 - Si chiude il campionato di Verona e Inter senza più particolari obiettivi. I nerazzurri hanno festeggiato la seconda stella, gli scaligeri hanno invece ottenuto la settimana scorsa la salvezza matematica con la vittoria di Salerno. Simone Inzaghi e Marco Baroni hanno compiuto due autentiche imprese sportive. L’Inter campione d’Italia ha dominato la contesa in lungo e in largo, con gioco, idee, proposta calcistica e un divario amplificato da febbraio in avanti, con una accelerazione impressionate nel 2024. Il Verona si è salvato partendo da una condizione quasi disperata, ovvero cedendo diverse pedine a gennaio per ragioni di bilancio, e affidandosi all’arrivo di giocatori semi sconosciuti ma bravi, guidati da un allenatore capace di tenere la barra dritta quando tutti lo davano per spacciato. Sembrava una retrocessione certa quella del Verona, quantomeno a detta di molti, invece c’è stato un girone di ritorno entusiasmante e una permanenza in A meritatissima. Al Bentegodi sarà festa e aria di rompete le righe, che spesso significa partite spettacolari, con tanti gol e tanto show, ma ovviamene alcuni giocatori non potranno andare in vacanza. Gli Europei incombono.

Probabili formazioni

Potrebbe essere l’occasione per concedere spazio a chi ha giocato meno. Baroni pronto a riproporre il 4-2-3-1 con Tchatchoua, Coppola, Magnani e Cabal davanti a Montipò, a centrocampo Serdar e Folorunsho, fresco di convocazione in nazionale, con Lazovic e Noslin esterni. Sulla trequarti Suslov e in avanti Swiderski. Inter con il consueto 3-5-2 con Sommer in porta, poi spazio a Bisseck dietro con De Vrij e Bastoni, sugli esterni Darmian e Carlos Augusto, mentre in mezzo Calhanoglu perno e Frattesi-Barella mezze ali. In avanti Sanchez al fianco di Lautaro.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Folorunsho, Serdar; Noslin, Suslov, Lazovic; Swiderski. All. Baroni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez. All. Inzaghi.

Statistiche Opta

Sono 83 i precedenti totali tra Verona e Inter con 52 successi nerazzurri, 23 pareggi e solo 8 vittorie gialloblù. L’ultima sconfitta dell’Inter contro il Verona risale addirittura al 9 febbraio 1992 quando al Bentegodi gli scaligeri vinsero 1-0 con gol di Ezio Rossi. Da allora sono stati ben 25 i risultati utili consecutivi dell’Inter contro il Verona. L’anno scorso doppia vittoria nerazzurra con l’1-0 di San Siro e addirittura lo 0-6 di Verona. Nerazzurri in striscia positiva: l’Inter ha vinto ciascuna delle ultime sette gare di Serie A contro l’Hellas Verona e sono riusciti a ottenere più successi consecutivi contro una singola avversaria in campionato nel corso delle ultime 55 stagioni solo contro Catania (otto, tra il 1984 e il 2009), Empoli (nove, tra il 2015 e il 2022) e Pescara (otto, tra il 1988 e il 2017). L’Inter 2023/24 al momento sta registrando la quinta miglior prestazione di sempre per una squadra in termini di differenza reti in una stagione di Serie A: +67, davanti si trovano solo il Torino 1947/48 (+92), il Milan 1949/50 (+73), il Torino 1946/47 (+69) e il Milan 1950/51 (+68). Simone Inzaghi è vicino a totalizzare 250 punti da allenatore in Serie A con l'Inter, traguardo che con i nerazzurri nell’era dei tre punti a vittoria ha tagliato finora solo Roberto Mancini (436): il piacentino attualmente è a quota 249, grazie a 77 successi, 18 pareggi e 18 sconfitte. L’Hellas Verona si è salvato per la quinta stagione consecutiva in Serie A: i gialloblù in particolare hanno ottenuto 19 punti dopo la chiusura del mercato invernale il 1° febbraio (su 37 totali del torneo in corso), nel periodo più di ogni altra squadra che terminerà il torneo nella parte bassa della classifica.

Il saluto di Zhang

Con il passaggio a Oaktree, il presidente Steven Zhang ha dovuto dire addio alla sua carica di presidente nerazzurro. La mancata restituzione del prestito ha sancito il passaggio di proprietà e il magnate cinese ha salutato così il mondo nerazzurro: "Cari Interisti, gli addii non sono mai facili, soprattutto quando devi salutare qualcuno che ami. Nella vita, tutto ha un inizio e una fine. Ho sempre saputo che un giorno avrei dovuto dirvi addio. La semplice verità è che non ero pronto - le sue parole su Instagram - Questo mondo nerazzurro, unico nel suo genere, mi ha accettato immediatamente, riempendomi di passione, gioia e tanto amore. Un ringraziamento speciale va ai nostri ex giocatori e agli attuali Campioni a due stelle. Molti di voi mi hanno trattato come un amico. La mia più profonda gratitudine va anche a tutti i nostri allenatori, in particolare a Simone Inzaghi, un uomo con valori veri e forti nel cuore, che ho avuto la fortuna di avere durante la mia presidenza”. Per chiudere, un ringraziamento allo splendido pubblico interista che sempre ha sostenuto la squadra e riempito San Siro: “L'Inter non sarebbe l’Inter senza i nostri fantastici tifosi. Grazie a tutti voi per i vostri bellissimi messaggi. Significa davvero molto per me in questi momenti di grande emozione. Non vedo l’ora di unirmi a voi gli spalti di San Siro a cantare per la nostra Inter, magari dalla Curva Nord”. Ora via al nuovo corso di Oaktree che non ha intenzione di cambiare il management con Beppe Marotta ancora alla guida della parte tecnica. C’è uno Scudetto da difendere e una Champions da giocare da protagonisti. I primi acquisti, a parametro zero, sono Taremi e Zielinski, ma tiene soprattutto banco il rinnovo di Lautaro Martinez. Parti vicine, ma serve un ultimo sforzo da parte della società. Soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio.

Dove vederla in tv

Hellas Verona-Inter si disputerà domenica 26 maggio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.