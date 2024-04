Verso il posticipo. Bastoni affaticato. C’è Carlos Augusto

Un lieve affaticamento ai flessori potrebbe costare ad Alessandro Bastoni la presenza nella trasferta di lunedì sera al Bluenergy Stadium di Udine contro la formazione friulana. Se il difensore della nazionale azzurra non dovesse farcela, spazio a Carlos Augusto come titolare. Nel frattempo non è ancora tornato in gruppo anche Stefan De Vrij, mentre sembra recuperato Marko Arnautovic, che va verso la convocazione.

M.T.