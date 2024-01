VERSO IL VERONA. Martinez e Dimarco tornano in gruppo

Simone Inzaghi recupera due pedine tra i titolari in vista di Inter-Verona di domani alle 12.30. Federico Dimarco e Lautaro Martinez si sono infatti allenati insieme al resto del gruppo ieri mattina e rientreranno dunque tra i convocati del tecnico. Da capire se verranno lanciati già dal 1’ oppure se per uno dei due (o entrambi) la scelta sarà quella di preservarli. Entrambi hanno saltato le ultime due partite di campionato contro Lecce e Genoa per problemi muscolari, qualora il loro rientro dovesse avvenire in maniera graduale sarebbe automatica la conferma fra i titolari di Carlos Augusto a sinistra e Arnautovic in attacco con Thuram.

Dovrebbe invece trovare spazio nell’undici iniziale senza ulteriori indugi Benjamin Pavard, che già a Marassi ha messo piede in campo nel finale di partita e ora dovrebbe definitivamente riprendersi il ruolo da “braccetto“ a destra in cui si sono alternati in sua assenza prima Darmian e poi il sorprendente Bisseck, tra le note più liete del finale di 2023 per la squadra nerazzurra.

Rimandato invece a Monza-Inter il possibile debutto di Buchanan, che ha svolto le visite e firmato ieri un quinquennale.M.T.