Youth league. Nerazzurri fuori contro l’Olympiacos

L’Inter ha interrotto per il terzo anno di fila ai playoff il percorso in Youth League: ieri i nerazzurri hanno affrontato ad Atene l’Olympiacos nello spareggio per ottenere il pass per gli ottavi di finale. Sono serviti i calci di rigore per decretare il vincitore, con i greci in inferiorità numerica dal 72’ e i tempi regolamentari terminati 0-0. A decidere l’eliminazione il penalty fallito da Cocchi (il migliore in campo con tanto di palo colpito). I.C.