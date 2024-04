Ippica: galoppo. Zar Bitter mette la firma sulla Tris . Corsa dell’Arno ’24: tutto pronto

Con Mario Sanna, autorevole successo di Zar Bitter nella Tris, premio Roberto Il Diavolo. In una giornata tiepida e luminosa l’ippodromo Cesare Meli di Firenze prevedeva come clou del convegno di galoppo la corsa Tris, Premio Roberto Il Diavolo (montepremi euro 13.200), un handicap sui 1500 metri per 4 anni ed oltre, che raccoglieva dodici purosangue alle gabbie. Alabama Pearl con Kolmarkaj assumeva il comando su Native Beach e Quentin, per poi cedere il passo al 4 anni Zar Bitter, allievo di Stefano Botti, montato da Mariolino Sanna.

In arrivo il figlio di Albert Dock e Zadina allungava e si imponeva con margine in 1.33.9, mentre Alabama Pearl, citata come protagonista, si piazzava al secondo posto precedendo un positivo Sebah Il Guerriero, in coppia con Marcelli e l’immancabile Havana Billy con Andrea Fele. Alla quota vincente di euro 7,80 Zar Bitter firmava la terza affermazione e sette piazzamenti in 18 uscite per i colori bottiani. Prima della corsa è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa in Australia per una caduta da cavallo del 23enne promettente fantino sardo Stefano Cherchi.

In aprile all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ le corse al galoppo sono previste nei giorni 11, 18, 25 con la tradizionale e prestigiosa corsa dell’Arno, e per concludersi il 30 aprile. Data da segnare sul calendario giovedì 25 aprile quando si correrà la storica Corsa dell’Arno, che abbina il valore sportivo a interessanti eventi collaterali che abbracciano tutta la città e hanno risvolti nel mondo della solidarietà. Su tutti il concorso ‘Il Cappello più Bello per Corri la Vita’.

