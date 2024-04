Italdonne trionfano contro l'Olanda: primo passo verso gli Europei 2025

Non poteva cominciare meglio il percorso dell’Italdonne per la qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile, che si giocheranno in Svizzera. Allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza, la squadra guidata dal ct Andrea Soncin ha giocato una partita da applausi, superando le temibili olandesi, con un gol per tempo. A segno ad inizio gara (5’) Giacinti e gol della sicurezza nella ripresa di Bonfantini (60’). Vittoria storica e importantissima, la prima in una partita ufficiale contro l’Olanda, la nazionale più temibile del girone A dove sono presenti anche Norvegia e Finlandia. Martedì a Helsinki (ore 18.15, diretta RaiDue) la sfida contro la Finlandia che potrebbe già rivelarsi decisiva per la qualificazione.