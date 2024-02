Italia-irlanda. Addio di Sara Gama. L’ultima in Azzurro

L’ultima volta di Sara Gama. Diciotto anni dopo e 139 volte azzurra. La 140/a presenza, quella di venerdì 23 al ‘Viola Park’ contro l’Irlanda, sarà la partita dell’addio. Termina la carriera azzurra di una delle giocatrici che più hanno contribuito a portare il calcio femminile italiano in una nuova dimensione. Gama, che il prossimo 27 marzo compirà 35 anni, scenderà in campo contro l’Irlanda con la fascia al braccio, in una giornata speciale, che vedrà la consegna di una maglia e di un gagliardetto celebrativi da parte del presidente della Figc Gabriele Gravina. "Ho dato tutto e deciso di lasciare d’accordo con il Ct che fin da subito, con grande rispetto, ha condiviso con me ogni passaggio di questo momento – spiega Gama –. Lascio qui, nella culla del nostro calcio, dove sono cresciuta e ho imparato molto dalle persone che ho incontrato sul mio cammino. E allora grazie a tutti, Alla mia famiglia, alle mie compagne, agli staff, agli addetti ai lavori, ai tifosi. A tutte e tutti noi che, insieme, siamo l’azzurro".