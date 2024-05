"Italia, mi fido delle invenzioni di Spalletti. Thiago alla Juve? Dovrà vincere subito"

"Francia stra-favorita. Spagna, Inghilterra e Portogallo subito dietro. Poi noi e la Germania, lì a vedere cosa succede".

Chiaro: come gli occhi, cristallini. E come il talento espresso a centrocampo, in più di 600 partite con Bologna, Juventus e Nazionale, tra il 1982 e il 2000. In rossoblù è salito dalla C1 alla A, conquistando anche l’Intertoto. In bianconero ha vinto tutto: un campionato, due Coppe Italia e una Supercoppa, due Uefa e una Champions. Tradotto: Giancarlo Marocchi, 58 anni, imolese, commentatore tv pronto a partire per la Germania per gli Europei con Sky Sport.

Marocchi, che ruolo avrà l’Italia?

"Difficile dirlo, ma se guardo Spalletti sono ottimista: è veramente carico, entusiasta, orgoglioso. E capace, ma lo sappiamo da tempo. Ha fatto convocazioni particolari".

L’esclusione di Locatelli?

"Sì, anche: me lo aspettavo quanto meno nella prima lista che poi verrà scremata. Ma penso anche alla scelta di non chiamare Politano: nel 4-3-3 gli aveva dato ampie garanzie in corsia, insieme a Di Lorenzo. Ma ogni allenatore fa scelte con un obiettivo: creare la miglior squadra possibile al momento. Quindi grande rispetto. E grande tifo: sfrenato".

Spalletti punterà sulla difesa a tre e sul blocco Inter?

"Sì, credo giocherà a quattro solo in caso di emergenza, sembra che ormai la decisione sia stata presa, guardando le convocazioni. È chiaro che il blocco Inter è una certezza. Hanno giocato talmente bene e stravinto il campionato con tale anticipo che spero abbiano messo il cervello un po’ in vacanza. In una manifestazione breve è importante essere a posto sia fisicamente che mentalmente".

Come vede il centrocampo?

"Con il Barella di quest’anno possiamo giocare in tutti i modi, ha raggiunto un livello di rendimento stratosferico: può fare la mezz’ala come nell’Inter o il mediano insieme a Jorginho, poco cambia. Anche gli altri convocati danno ampie garanzie".

E in attacco?

"È il momento di Scamacca: bisogna metterlo in freezer e tirarlo fuori in Germania. Servono i suoi gol, o quelli di Chiesa. Retegui ha sempre fatto bene in Nazionale. E non sottovaluterei Raspadori: è il centravanti di Spalletti, tra virgolette. Non dovesse funzionare qualcosa... Molto forte tecnicamente, l’incognita può essere che nel Napoli quest’anno ha giocato poco".

A proposito di Napoli: Conte? Mentre al Milan si avvicina Fonseca.

"Io mi immaginavo Antonio in rossonero, ma andrà al Napoli. L’importante è che un allenatore così sia in panchina e nel nostro campionato. Nel Milan è un po’ silenzioso Ibrahimovic: me lo aspettavo protagonista, non solo a parole, ma anche nei fatti. Non si capisce quanto stia incidendo e scegliendo, intanto salutiamo Pioli e auguriamo al successore di fare almeno quanto lui, perché per fare di più deve vincere o due scudetti, o campionato e Champions...".

E Motta alla Juventus?

"Lui e Giuntoli hanno un impegno di quelli importanti. Giuntoli su due fronti: accontentare sia l’allenatore che la società. Nelle direttive di Elkann c’è anche l’attenzione ai conti, mentre per Motta si tratta "solo" di un dettaglio: dover vincere. Perché alla Juve, all’anno zero o all’anno quattro, ti chiederanno sempre di lottare per vincere".

Potrebbe seguirlo Zirkzee?

"Se ce lo lasciano al Bologna non sarebbe certo male. L’importante è che stia in Italia: quando c’è un giocatore così in campo, da commentatore, so che comunque vada la partita ci sarà qualcosa di bello. Più adatto a Juve o Milan? È molto forte tecnicamente, ma molto particolare: per sfruttarlo al meglio è fondamentale che ci sia una squadra con molti giocatori che arrivino da dietro e si inseriscano in area".