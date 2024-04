Italiani all'estero: Donnarumma campione di Francia. Maresca promosso in Premier, male De Zerbi

Milano, 30 aprile 2024 – Nel rush finale dei maggiori campionati europei arrivano i primi verdetti, tra questi la vittoria della Ligue 1 del Paris Saint Germain grazie alla decisiva sconfitta del Monaco contro il Lione. Dunque, ennesimo titolo in terra francese per Gigio Donnarumma, che però è rimasto precauzionalmente a riposo contro il Le Havre. Lato giocatori, sconfitte per Vicario e Grifo, mentre non va meglio a De Zerbi che ne ha presi tre dal Bournemouth. Negli Emirati Arabi Uniti Manolo Gabbiadini, con l'Al Nasr, si prepara alla semifinale di Coppa del Presidente in programma domani alle 17:20 (mercoledì 1 maggio, ndr) contro l'Al-Ahli Dubai che, in campionato, occupa la seconda piazza. Ripercorriamo le vicende dei nostri connazionali nei maggiori campionati esteri in questa nuova puntata di Italiani all'estero.

Premier League: benvenuto Maresca! De Zerbi che succede?

Nella trentacinquesima giornata di Premier League, si parte sabato con il West Ham di Emerson Palmieri che è riuscito a fermare sul 2-2 il Liverpool. In un match caratterizzato dalla lite tra Klopp e Salah, sono state tante le chances create dai Reds che, sfruttando la rapidità delle ali ha spesso messo in difficoltà la difesa degli Hammers. Tanti compiti difensivi per Emerson che se l'è spesso dovuta vedere con Elliott e poi, da metà secondo tempo, anche con Momo Salah. Incolpevole nei due gol segnati dagli ospiti, confeziona una prestazione più che sufficiente. Nemmeno in panchina Nicolò Zaniolo nel pareggio 2-2 tra Aston Villa e Chelsea, mentre Cesare Casadei ha assaggiato il prato del Villa Park solamente per il tempo di recupero prima del fischio finale. Non entra nemmeno Jorginho nell'Arsenal, con Artate che ha effettuato solo due cambi nel derby di Londra vinto contro il Tottenham. La squadra di Pochettino va sotto al quarto d'ora a causa dello sfortunato autogol di Pierre Emil Hojbjerg che, sugli sviluppi di un angolo, tocca male di testa e batte un incolpevole Guglielmo Vicario sul primo palo. Il portiere ex Empoli non può nulla nemmeno sul raddoppio firmato da Bukayo Saka che, in ripartenza, a tu per tu col portiere l'ha messa nel palo lontano col sinistro. Arriva subito anche il 3-0, al 39', Kai Havertz su angolo salta più in alto di tutti dal limite dell'area piccola e cala il tris. Vicario si deve superare su Saka al 52', poi scatta la rimonta degli Spurs che però non si concretizza del tutto: il derby finisce 2-3. Crolla il Brighton & Hove Albion a casa del Bournemouth per 3-'0, con i Seagulls di Roberto De Zerbi che, tolto uno sterile 70% di possesso palla, creano pochissimo e subiscono tanto, troppo. Si tratta dell'sesta partita senza vincere, l'ultima l'1-0 contro il Nottingham Forest il 10 marzo. Va precisato che ormai la truppa dell'ex Shakhtar e Sassuolo non ha più nulla da chiedere al campionato: salvezza abbondantemente già raggiunta e coppe europee sin troppo lontane.

Scendendo, per l'ultima volta, di una categoria: il Leicester di Enzo Maresca è promosso in Premier League! SI chiude una stagione per larghi tratti dominata dal Leicester City in Championship, le Foxes dopo un solo anno tornano così nel massimo campionato inglese. I protagonisti principali, come nel famoso 2016, sono pressoché gli stessi: un allenatore italiano e il bomber Jamie Vardy, ora 37enne. Il successo per 3-0 sul campo del Preston, combinato alla sconfitta del Leeds in casa del QPR hanno regalato il titolo con una giornata di anticipo. Festeggia una città, festeggia Enzo Maresca e festeggia Pep Guardiola che la prossima stagione si ritroverà contro un suo allievo.

Ligue 1: Gigio vince ancora, Farioli non molla la corsa Europa

Con tre giornate d'anticipo il Paris Saint Germain è di nuovo campione di Francia. Nella sfida contro il Le Havre, Luis Enrique sceglie di tenere in tribuna, per riposo precauzionale, Gigio Donnarumma che sarà impegnato domani sera contro il Borussia Dortmund nella semifinale di andata della Champions League. Al posto dell'ex Milan dentro Keylor Navas, il costaricano però non ha avuto grandi colpe nei tre gol subiti. La matematica del titolo è arrivata la domenica, con la sconfitta del Monaco sul campo del Lione. Ennesimo titolo all'interno dei propri confini per i parigini, chissà se quest'anno (dopo anni di tentativi) si aggiungerà anche il più ambito: la Champions. Ma se il discorso titolo è archiviato, rimane apertissima la lotta per un posto nelle prossime competizioni europee e il Nizza di Farioli non vuole mollare la presa. Dopo aver passato un periodo non semplice, la squadra del vice di De Zerbi ai tempi del Sassuolo vince in rimonta contro il Racing Strasburgo grazie a un secondo tempo molto ben giocato. Guessand su rigore al 44' ha pareggiato il gol di Bakwa in apertura, poi nella seconda frazione ci hanno pensato Dante e Sanson ad archiviare la pratica. Con questi tre punti il Nizza è al quinto posto con 51 punti e, dunque, in zona Europa League, ma il 4° posto è lì alla portata perché il Lilla è solo a +4.

Bundesliga: il Friburgo perde col Wolfsburg, adesso per l'Europa si fa dura

Nella trentunesima giornata di Bundesliga, il Friburgo di Vincenzo Grifo si fa rimontare negli ultimi dieci minuti e perde uno scontro fondamentale in ottica Europa contro il Wolfsburg. Una partita cominciata beme, con il palo colpito da Endo e lo sfortunato autogol di Bornauw che al 42' ha fissato il punteggio sull'1-0. Nella ripresa però, come spesso capitato in questa stagione, il Friburgo si spegne e prima si ritrova in dieci per il rosso diretto a Sildilla che al limite dell'area è entrato direttamente nella tibia di un avversario, poi all'82' di testa Arnold pareggia i conti. Ma l'incredibile accade alla fine: all'84' uscita avventata del portiere ospite e rigore per il Friburgo, Grifo era uscito e dunque sul dischetto si presenta Sallai che però scivola e calcia alle stelle. Sul ribaltamento di fronte, in una delle ultime azioni del match, Lacroix da quasi trenta metri prende la mira, scaglia un vero e proprio siluro col destro che si infila sotto il sette. Vince il Wolfsburg 1-2 che si assicura, quasi matematicamente, la salvezza, mentre il Friburgo resta settimo a -5 dall'Eintracht che occupa il sesto posto, quello dei preliminari di Conference League.