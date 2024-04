Italiani all'estero: settimana in ombra, si salva solo Grifo in Bundesliga

Milano, 16 aprile 2024 - Ci siamo lasciati alle spalle la seconda settimana di aprile e, per i nostri giocatori e allenatori impegnati nei maggiori campionati esteri, non sono stati sette giorni invidiabili per usare un eufemismo. Con il ventinovesimo turno di Ligue 1 spezzato in due, PSG e Nizza (le due squadre che contano tra campo e panchina la presenza di italiani) non sono scese in campo e recupereranno il turno mercoledì 24 aprile con i parigini impegnati sul campo del Lorient, mentre la squadra di Farioli cerca punti e riscatto a Marsiglia. Tra Premier, Championship e Bundesliga sorride solamente Vincenzo Grifo e il suo Friburgo che porta a casa tre punti importanti nella corsa a un posto nelle prossime competizioni europee. Ripercorriamo la settimana degli "Italiani all'estero".

Premier League: pari De Zerbi, Vicario e Udogie ne prendono 4

Non proprio la miglior versione del Tottenham quella che, sabato 13 aprile, è scesa in campo a St James' Park contro il Newcastle. La squadra di Postecoglu ne prende addirittura 4. Si parte al 30' con Gordon che lancia Isak che mette per terra van de Ven e batte un incolpevole Vicario. Tempo due minuti che da un rilancio così così in situazione di emergenza del portiere ex Empoli il Newcastle raddoppia con Gordon che in area non lascia scampo al portiere. Il Tottenham, di fatto, in questa partita non c'è e al 50' è già sotto di tre reti: con Isak che viene lanciato in campo aperto e davanti al portiere non sbaglia e fa doppietta. Vicario è bravo a proteggere il suo palo su una conclusione da distanza ravvicinata, per quanto defilata, di Anderson. Il poker lo cala di testa Schar che svetta su calcio d'angolo e la mette sul palo lontano. Oltre a Vicario, in campo anche Destiny Udogie nel quartetto difensivo degli Spurs che, nel pomeriggio di St. James' Park, ha vissuto un pomeriggio da dimenticare. Nella stessa giornata c'è la sagra degli errori di Burnley e Brighton. La squadra di Roberto De Zerbi rischia subito in avvio di andare sotto, poi reagisce ed con la solita qualità e il palleggio insistito nella ripresa. Adingra e Gross si fanno vedere dalle parti di Muric ma senza successo. La partita cambia quando Brownhill si avventa su un retropassaggio scabroso di Baleba e fa 1-0 al 74'. I Seagulls però non si perdono d'animo e sono anche molto fortunati perché quattro minuti dopo un innocuo retropassaggio, senza pressione, per Muric si trasforma nell'(auto)gol del pareggio: il portiere del Burnley si fa passare la palla sotto i piedi e arriva il pareggio. Un pari che, però, fa male al Brighton perché ora la zona Europa si allontana sempre di più e il successo manca da 4 giornate. Crolla in casa anche il West Ham di Emerson Palmieri contro il Fulham. Gli ospiti giocano una bella partita, dopo un avvio solo a tinte Hammers. Decisivo Andreas Pereira con una doppietta, con Emerson Palmieri che ha faticato a contenere gli uno contro uno di Iwobi e compagni. Nel match tra Arsenal e Aston Villa, Unai Emery sceglie Zaniolo dal primo minuto dietro a Watkins, mentre Jorginho si deve accontentare di dieci minuti più recupero. L'ex Roma gioca una partita sufficiente, nonostante non sia stato il più attivo là davanti e non sia riuscito a mettere la sua firma nel match. Mentre per quanto riguarda il mediano ex Napoli, dal suo ingresso in campo, l'Aston Villa ha cambiato volto ed è riuscita a battere due volte Raya. Il secondo gol è anche viziato da sua palla persa nel tentativo di andare in verticale per un compagno, da lì è arrivato poi il lancio di Tielemans per Watkins e il 2-0. L'Arsenal, così come il Liverpool, si fa superare in classifica dal Manchester City e domani (mercoledì 17, ndr) ci sarà il ritorno contro il Bayern Monaco in Champions League, si ripartirà dal 2-2 dell'Emirates.

Scendendo di una categoria, in Championship cade ancora il Leicester di Enzo Maresca. Si tratta di una sconfitta pesante contro la diciottesima forza del campionato, il Plymouth Argyle, che si è imposto per 1-0. Fortunatamente per le Foxes, che in questa seconda parte del campionato hanno dilapidato un vantaggio di oltre 12 punti dalla seconda in classifica, non ne hanno approfittato a dovere Ipswich e Leeds. I primi, infatti, hanno pareggiato e si sono portati al primo posto a +1 ma con una gara in più, i secondi invece hanno perso e sono terzi a -1 dalla squadra di Maresca e anche loro hanno un match in più del Leicester.

Bundes: Grifo gioca 45' ma il Friburgo vince

Il Friburgo fa visita al Darmstadt in un match che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre nella 29esima di Bundesliga. Partono forte i padroni di casa, ma al 36’ Gregoritsch apparecchia per Doan, che fa partire il sinistro a girare per il vantaggio ospite. Nel secondo tempo tanto Darmstadt, con il Friburgo che si rintana nella propria metà campo e cerca di murare gli attacchi dei padroni di casa. Grifo ripiega tanto in fase difensiva già nel primo tempo, spendendo molto su entrambe le fasi, infatti viene richiamato in panchina alla fine della prima frazione per far posto a Rohl. Arriva, comunque, un successo importante per il Friburgo che ora è ottavo in classifica a quota 39 punti, al pari dell'Augsburg settimo e a -3 dal sesto posto attualmente occupato dall'Eintracht Francoforte.