Italiani all'estero: Vicario batte un criticato Zaniolo, in Francia perde ancora Farioli

Milano, 12 marzo 2024 - In Serie A e nei maggiori campionato europei sono cominciate le volate finali. Da corse scudetto avvincenti come quella in Premier League, fino a quelle squadre che ormai hanno già una mano sul titolo come il Paris Saint Germain. Ma non c'è solo la corsa al titolo nazionale, perché vanno assegnati anche i posti per la prossima Champions League e tutte le altre competizioni internazionali. E' stata una settimana di grande calcio, con molte squadre che hanno dovuto affrontare anche gli impegni di Champions, Europa e Conference League. Come ogni martedì, andiamo a ripercorrere le prestazioni dei nostri connazionali, giocatori e allenatori, impegnati nei maggiori campionati europei in una nuova puntata di Italiani all'estero.

Punto di partenza sempre la Premier League, il campionato con la più alta concentrazione di italiani. Nel ventottesimo turno cominciamo dall'Emirates di Londra, dove l'Arsenal ha battuto il Brentford 2-1. Tre punti pesanti per la corsa al titolo, visto anche il pareggio tra City e Liverpool. Mister Arteta ha schierato Jorginho dal primo minuto come vertice basso del centrocampo a tre, con Declan Rice e Odegaard mezze ali. In una partita controllata prevalentemente dai Gunners, l'ex Napoli si è fatto vedere in entrambi i lati del campo: offensivamente ha cercato spesso la verticalizzazione per la velocità di Trossard e Saka, oltre a fraseggiare bene con i compagni di reparto, mentre in copertura ha cercato di chiudere le principali linee di passaggio a indirizzo di Toney e Wissa, i due attaccanti del Brentford. Jorginho ha lasciato il campo al 70', sul punteggio di 1-1, per far posto a Gabriel Jesus nel tentativo di Arteta, poi andato a buon fine con il gol di Havertz a 4 dalla fine, di aumentare il peso offensivo per vincere la partita. Crolla l'Aston Villa contro il Tottenham per 0-4 e ora gli Spurs sono a due soli punti di distanza dal quarto posto e con una partita in meno. Partendo dalle note liete, sicuramente il clean sheet di Guglielmo Vicario. Il portiere ex Empoli non ha avuto un gran da fare in questa gara, visto che i padroni di casa in 90 minuti più recupero hanno tirato verso la sua porta solo una volta. Bene anche Destiny Udogie sulla corsia mancina, che ha contenuto egregiamente Bailey e le sovrapposizioni di McGinn (fino al 65' quando poi è stato espulso). I due italiani di Postecoglu continuano a disputare una stagione ottima e sono tra gli osservati speciali da parte di mister Spalletti in vista dell'Europeo. Chi vede allontanarsi sempre più l'appuntamento con la Nazionale è Nicolò Zaniolo. Dopo il pesante ko è finito nel mirino dei tifosi inglesi, stanchi del suo atteggiamento un po' troppo molle e arrendevole. Entrato in campo al 58', sul punteggio di 0-2, non ha dato quella scossa necessaria per cercare di raddrizzare la partita. Numeri alla mano (2 gol in 31 presenze), la posizione dei tifosi sembra essere molto simile a quella di Emery, che tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 lo sta utilizzando molto meno. A meno di incredibili cambiamenti da qua alla fine dell'anno, l'ex Roma tornerà al Galatasaray perché l'Aston Villa non eserciterà l'opzione di acquisto fissata a 22 milioni. Torna a vincere il Brighton & Hove Albion di De Zerbi, che batte di misura il Nottingham Forest. Partita decisa dall'autogol di Omobamidele che, su una punizione per i Seagulls, non si è campito con il proprio portiere e l'ha messa nella porta sbagliata. La squadra del tecnico italiano ora è ottava, a -5 dallo United sesto. Per il Brighton si prospetta una settimana a dir poco complicata: giovedì il ritorno di Europa League contro la Roma, dove servirà un autentico miracolo per ribaltare il 4-0 dell'andata, poi ci sarà il match contro il Manchester City prima e Liverpool poi.

In Championship il Leicester di Maresca non va oltre il pari con l'Hull City (2-2 il punteggio). Flessione pesante nelle ultime gare per le Foxes, che hanno raccolto una vittoria e un pari nelle ultime cinque, e si trovano solo a +3 dal Leeds secondo quando mancano ancora nove giornate di campionato.

Ligue 1: Farioli perde ancora, Donnarumma riposa nel pari del PSG

Sfortunatamente non cambia il copione dalla scorsa settimana: l'ultima volta che il Nizza ha portato a casa tre punti era il 27 gennaio, nella vittoria per 1-0 contro il Metz. Siamo arrivati a quota 45 giorni senza vittorie in campionato: due pareggi e quattro sconfitte. L'ultima, in ordine di tempo. è stata quella nella venticinquesima giornata di Ligue 1 contro il Montpellier. La squadra di Farioli va sotto al 10' con lo sfortunato autogoal di Todibo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma poi reagisce subito con la zuccata di Boga che mette dentro da pochi passi. Al 40' tocco con la mano di un difensore dei padroni di casa, revisione al Var e calcio di rigore per il Montpellier trasformato da Savanier. Nella ripresa difesa a oltranza degli ospiti che chiudono la porta e ottengono 3 punti importanti. E domani, mercoledì 13 febbraio alle ore 21, c'è il PSG nei quarti di finale di Coppa di Francia. Parlando di PSG, solo panchina per scelta tecnica per Gigio Donnarumma nel pareggio dei parigini contro lo Stade de Reims.

Bundesliga: tre punti importanti per Grifo e compagni

Non lascia il segno sul tabellino, ma tante cose utili che non entrano nelle statistiche Vincenzo Grifo nella vittoria del Friburgo in casa del Bochum per 1-2. Partita complicata per gli uomini di Streich che per larghi tratti subiscono la voglia dei padroni di casa di portare via punti pesanti in ottica salvezza. Il Friburgo si salva un paio di volte, poi va avanti grazie al gol di Eggestein al 36'. Al 53' Gregoritsch, che aveva servito l'assist per lo 0-1, diventa goleador: palla coi tempi giusti di Doan e 0-2. Pochi minuti più tardi, al 62’, gli uomini di Letsch accorciano le distanze con Ordets. Grifo molto impegnato in fase di rifinitura, più basso rispetto al solito, e pronto a dare una mano in difesa ogni volta che era necessario. Friburgo che ora è ottavo a pari merito con l'Hoffenheim settimo e a -7 dall'Eintracht Francoforte. Nella giornata di giovedì i ragazzi di Streich saranno impegnati nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il West Ham. Si giocherà in Inghilterra alle ore 18:45 e si ripartirà dell'1-0 dell'andata a favore dei tedeschi.