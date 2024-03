Italiani all'estero: Zaniolo gol contro le critiche, vince Farioli. Crolla il Tottenham di Vicario e Udogie

Milano, 19 marzo 2024 – Nel giorno della festa del papà torna l'appuntamento con "Italiani all'estero". Settimana dove in Inghilterra, per via della sovrapposizione con la FA Cup, sono scese in campo solamente otto squadre tra cui la sfida tra Emerson Palmieri e Nicolò Zaniolo in West Ham-Aston Villa terminata in parità e il Tottenham di Vicario e Udogie. Dalla Ligue 1 arrivano ottime notizie per il Nizza che non solo torna a vincere, ma dati i pareggi di Brest, Lille e Monaco riesce anche a rosicchiare qualche punto in classifica. In Bundesliga il Friburgo di Vincenzo Grifo gioca una gara stoica, ma non riesce a portare via nemmeno un punto contro il rullo compressore Bayern Leverkusen. Andiamo a ripercorrere le prestazioni dei nostri connazionali, giocatori e allenatori, impegnati nei maggiori campionati europei.

Partiamo dalla Premier League, dalla 29esima giornata che è piena di asterischi. Questo perché a causa della sovrapposizione con i quarti di finale di FA Cup (la principale coppa di lega inglese) sono state rinviate ben sei partite. Non sono scese in campo, tra le varie, l'Arsenal e il Brighton di De Zerbi che hanno una settimana extra per preparare i prossimi match rispettivamente contro Liverpool e Manchester City. Chi ha giocato è il Tottenham che ha perso 3-0 in casa del Fulham. Difficile salvare qualcuno nella squadra di Postecoglu che, nonostante due buone occasioni per Son al 24' e di Maddison al 31' dopo una bella discesa di Udogie, ha subito due gol in rapida successione. Il primo da Muniz al 42': l'attaccante del Fulham da posizione defilata incrocia di prima con il destro, Vicario si allunga ma non può nulla. La seconda marcatura arriva sei minuti dopo e porta la firma di Lukic che sul cross di Castagne taglia forte sul primo palo e tocca la palla quanto basta per metterla sul palo lontano e sorprendere Vicario. Al 60' da calcio d'angolo Bassey gira di prima col sinistro, il palo aiuta l'ex portiere dell'Empoli che comunque era sulla traiettoria, ma poi la sfera termina tra i piedi di Muniz che fa il terzo. Udogie in ombra, Guglielmo Vicario subisce tre gol ma in nessuno avrebbe potuto fare più, il Tottenham perde una sfida importante per guadagnare punti nella corsa Champions.

Il West Ham non va oltre il pari con l'Aston Villa. La sblocca Michail Antonio al 29' di testa in tuffo, tornando a segnare dopo 17 partite a secco. Il Dibu Martinez sbaglia tutto e Antonio fa 2-0 al 48', ma il Var annulla. Gli Hammers controllano il match per tutto il primo tempo, con Emerson bravo a contenere le discese di Bailey sulla corsia. A pareggiarla ci pensa Nicolò Zaniolo al 79', dopo un quarto d'ora dal suo ingresso in campo. Diaby vola sulla destra, taglio centrale dell'ex Roma che di prima la mette con il mancino. Secondo gol in Premier League, una rete liberatoria che viene celebrata brevemente anche con un dito davanti alla bocca come a dimostrazione di voler zittire le tante critiche piovutegli addosso negli ultimi giorni dai tifosi.

Il digiuno di punti è finito: Farioli torna a vincere

Nella ventiseiesima giornata di Ligue 1 il PSG ne rifila ben sei al Montpellier grazie a uno scatenato Kylian Mbappé. Parigini che però hanno sofferto nel primo tempo perché, dopo esser andati in vantaggio di due reti, si sono fatti rimontare nel giro di un quarto d'ora. Al 30' Nordin di testa dal limite dell'area piccola buca Donnarumma, poco attivo fino a questo momento. Poi al 45' Danilo Pereira fa una follia che obbliga Donnarumma all'uscita avventata, il portiere ex Milan commette fallo e prende giallo. Dal dischetto Savanier la mette nell'angolino alto dove Gigio non può arrivare. Nel secondo tempo l'estremo difensore di Luis Enrique non viene quasi mai chiamato in causa, se non in qualche facile intervento. Mancavano da oltre 50 giorni i tre punti in casa Nizza. La squadra di Farioli porta via una partita molto complicata sul campo del Lens: Medina sbaglia tutto all'11', Cho ruba palla e corre verso la porta per poi lasciare la sfera a Moffi che segna da due passi a portiere già battuto. Per vedere il secondo gol bisogna aspettare il 53' con un altro erroraccio della difesa del Lens che regala la rete a Kephren Turam. Al 66' contatto in area sugli sviluppi di un angolo che porta a un rigore per il Nizza trasformato da Moffi che chiude i giochi e sigla la doppietta. Tardivo il gol di Wahi al 76'. Nizza che ora è quinto a quota 43, a pari punti con il Lille quarto e a -3 dal Monaco terzo.

Bundesliga: il Friburgo lotta, ma questo Leverkusen è inarrestabile

Dopo la disfatta europea contro il West Ham (5-0 nel ritorno degli ottavi di Europa League), il Friburgo torna con la testa alla Bundes e davanti c'è il peggior cliente possibile: il Bayern Leverkusen. La truppa di Xabi Alonso la sblocca dopo 2 minuti con Florian Wirtz, ma, ma otto minuti dopo Doan replica ed è 1-1. A fine primo tempo Hlozek approfitta di un'uscita con poco senso di Atubolu e fa 1-2, poi al 53' Schick lo fa splendido per il doppio vantaggio. Spento Vincenzo Grifo, poco nel vivo del gioco e ben contenuto dalla difesa del Leverkusen, d'altronde sulla sua fascia di competenza aveva davanti un mastino infaticabile come Frimpong. Il Friburgo però non ne vuole sapere di mollare e al 79' Keitel in tap-in accorcia le distanze, seguono vari tentativi per pareggiarla anche a costo di scoprirsi e subire il 2-4 (palo di Wirtz), ma il Leverkusen si copre bene e porta a casa il 38esimo risultato utile consecutivo.