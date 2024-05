Italiani all'estero: Vicario top, Farioli blinda l'Europa, Grifo rischia di starne fuori

Milano, 14 maggio 2024 - Manca pochissimo al termine dei campionati, siamo entrati nelle settimane decisive dove ogni punto guadagnato, o perso, potrebbe rivelarsi fondamentale. Eccezion fatta per la Liga (che terminerà sabato 25), questo fine settimana sarà l'ultima giornata di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In questa puntata di Italiani all'Estero, spazio anche ai campionati extra europei, come quello degli Emirati Arabi Uniti dove milita Manolo Gabbiadini con la casacca dell'Al-Nasr. L'attaccante ex Sampdoria si è rivelato decisivo nell'ultima partita di UAE Pro League segnando al 58' il gol del definitivo 2-1 contro il Khor Fakkan Sports Club. Ora l'Al-Nasr è quinto in classifica a quota 38 punti, matematicamente fuori dalla corsa al secondo posto che qualificherebbe ai preliminari di Champions League asiatica. Ma per Gabbiadini è compagni c'è ancora da giocare la finale di Coppa del Presidente (la coppa di lega) venerdì 17 maggio alle 17:30 contro l'Al-Wasl che attualmente è prima in classifica a un passo dal titolo.

Premier League: Vicario bene, Emerson sufficiente, pari De Zerbi

Nella penultima giornata, la trentasettesima, di Premier League risultati mediamente positivi per tutti gli italiani impegnati. Partendo da chi ha giocato meno: solo due minuti di partita per Jorginho nella vittoria dell'Arsenal in casa del Manchester United, mentre nel 3-3 tra Aston Villa e Liverpool Zaniolo è stato in campo poco più di un quarto d'ora perché, dopo essere entrato al minuto 65 per Tielemans (l'autore della prima rete dei Villans), si è fatto male al flessore ed è stato sostituito da Duran che ha siglato la doppietta decisiva per il pareggio finale. Vince il West Ham di Emerson Palmieri contro il Luton Town per 3-1. Dopo un primo tempo alquanto avaro di spettacolo, l'ex Chelsea si fa ammonire al minuto 52' e poi è stato sostituito da Cresswell a sei dalla fine concludendo così una prova da sei in pagella dove non ha brillato, ma non ha commesso nemmeno sbavature degne di nota. Il Tottenham vince contro il Burnely, condannandolo alla retrocessione in Championship. Partita controllata dagli uomini di Pochettino che però hanno sofferto le ripartenze degli ospiti. Al 5' subito importante Vicario che dice di no al colpo di testa ravvicinato, ma centrale, di Taylor. Al 25' ripartenza che porta al gol di Bruum Larsen che si ritrova davanti al portiere e non sbaglia. Dopo il gol del pareggio di Pedro Porro, al 56' Odober entra in area, prova la conclusione col destro ma finisce alta. Tempo un minuto che è chiamato a un altro intervento non semplice Vicario: cross dalla destra, colpo di testa del Esteve, palla che si impenna e va verso l'angolino lontano dal portiere che però riesce a mandare la sfera in angolo allungandosi. Il Tottenham passa avanti all'82' con van de Ven, dopo una serie di errori, e riesce a vincere una partita non semplice. Gli Spurs tengono vive le speranze di arrivare in Champions: al momento sono -5 dall'Aston Villa quarto, però gli uomini di Pochettino questa sera (martedì 14, ndr) devono recuperare la partita contro il Manchester City. Chi deve recuperare una gara è anche il Brighton di De Zerbi che, mercoledì sera, giocherà contro il Chelsea il recupero della trentaquattresima giornata. Sabato i Seagulls sono scesi in campo a St. James' Park contro il Newcastle dove hanno pareggiato 1-1, reti di Veltman al 18' e di Longstaff per i Magpies all'ultimo minuto del recupero del primo tempo. Il Brighton mantiene il decimo posto in classifica e sale a quota 48.

Ligue 1: Gigio riposa, Farioli vince

Nella trentatreesima giornata di Ligue 1 francese, Gigio Donnarumma resta in tribuna nell'ultimo match stagionale davanti al proprio pubblico. Il PSG, i cui tifosi hanno tributato una bella coreografia di ringraziamento a Kylian Mbappé, ha perso 1-3 contro il Tolosa. Si tratta di una sconfitta indolore visto che gli uomini di Luis Enrique sono già campioni di Francia. Parigini che mercoledì sera devono recuperare la trentaduesima giornata contro il Nizza. La squadra di Farioli ha giocato venerdì, vincendo davanti ai propri tifosi per 1-0 contro il Le Havre. Partita decisa dal gol di Boga al 12', un match non semplice dove i padroni di casa hanno sofferto la voglia del Le Havre di portare a casa punti che sarebbero stati fondamentali in ottica salvezza. Ora il Nizza è quinto a -4 dal Brest, l'Europa League è al sicuro, ma con due partite da giocare la squadra di Farioli tiene ancora vivo il sogno Champions League. Sarà fondamentale il recupero contro il Paris Saint Germain.

Bundesliga: Grifo e compagni si giocheranno la Conference all'ultima giornata

Nella trentatreesima giornata di Bundesliga l'Hoffenheim ne rifila sei al Darmstadt e, dato il pareggio del Friburgo, sale in settima posizione (quella valida per i preliminari di Conference) portandosi a +1 dai bianconeri. Grifo e compagni sono scesi in campo nel loro Europa-Park Stadion sabato 11 contro il già salvo Heidenheim. La partita si era messa subito bene per i padroni di casa che al 29' sono passati in vantaggio: pressing al limite dell'area avversaria, palla rubata da Sallai che da va da Gunter, cross da sinistra e destra e testa di Ritsu Doan per il vantaggio. L'Heidenheim però non ci sta a fare la vittima sacrificale e Sessa se ne va nell'aperta difesa del Friburgo e fa pari prima dell'intervallo. Nel secondo tempo occasionissima per il Friburgo: punizione di Grifo dall'out di sinistra, cross morbido dentro, palla deviata da un difensore, palo e poi Gregoritsch a colpo sicuro dall'area piccola la calcia letteralmente addosso al portiere. Poi ancora Vincenzo Grifo che da oltre venti metri si gira e calcia col destro stampando il pallone sulla traversa, la palla di fatto non voleva entrare. Finisce 1-1 tra Friburgo e Heidenheim, con il pubblico di casa che saluta mister Streicht che si ritirerà a fine campionato.