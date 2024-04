Juve: il labiale dell’attaccante dopo la sostituzione contro il Torino. "Sempre il primo cambio», la rabbia di Chiesa

"Sempre il primo cambio!" Gesto di stizza e poche parole che fotografano un momento ’no’ per Federico Chiesa che dura forse da troppo tempo. Il labiale dell’attaccante bianconero per la sostituzione nel derby con il Torino al 20’ del secondo tempo, è stato ripreso dalle telecamere di Dazn, e in poche ore è diventato virale.

Oltre a dimostrare una certa freddezza quando passa dietro Allegri, le immagini mostrano il labiale dell’attaccante bianconero. Chiesa semprerebbe esprimere il suo disappunto per la scelta dell’allenatore: "sempre il primo cambio!", sarebbe la frase pronunciata da Chiesa mentre si sistema in panchina.

Un anno sfortunato per lui, che ha saltato 5 partite di campionato per infortunio, è stato il primo a essere cambiato nelle ultime tre partite giocate dalla Juventus: con il Torino, appunto, e prima con la Fiorentina (fuori al 59’, sostituito, come nel derby, da Yildiz) e con la Lazio, nella semifinale di Coppa Italia (all’81’ per far posto a Kean). In questa stagione Chiesa è stato sostituito - non sempre come primo cambio - 15 volte in campionato, 2 in Coppa Italia.