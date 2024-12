JUVENTUS. Giuntoli: "Milik il vice Vlahovic. E ci teniamo stretto Danilo»

Ieri sera, al Superstudio Maxi di Milano, si è svolta la 12esima edizione del Gran Galà del Calcio Aic, l’evento che celebra le eccellenze del calcio italiano. Giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti della stagione 2023/2024 sono stati premiati in una serata di grande prestigio, organizzata dall’Associazione Italiana Calciatori. Tra gli ospiti più attesi, l’ad della Juventus, Cristiano Giuntoli: "Per noi è un anno particolare, con tantissime assenze. L’obiettivo dichiarato è arrivare tra le prime quattro, con tanti calciatori nuovi e un modo di pensare calcio differente. Siamo contenti di come sta andando, anche se le assenze ci hanno penalizzato". Sul capitano Danilo, figura centrale del gruppo e oggetto di voci di mercato: "In questo momento è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto. Dietro siamo ridotti ai minimi termini, non abbiamo parlato né con lui né con il Napoli. Il nostro obiettivo è tenere tutti e rinforzare la difesa". Giuntoli ha poi aggiunto: "La squadra continuerà a esprimersi come gruppo. E sono sicuro che chi finora non è riuscita a mostrare il proprio valore: lo farà nei prossimi mesi". Il discorso si è poi spostato sul mercato e sui giocatori chiave della rosa. Su Antonio Silva, l’ad ha dichiarato: "È un calciatore interessante, come altri. A gennaio nessuno fa vedere le carte, bisogna stare attenti e vigili". Infine, sull’attacco e il ruolo del vice Vlahovic, il dirigente bianconero ha chiarito: "Stiamo aspettando l’evoluzione di Milik, che consideriamo adatto al gioco del mister. Se dovesse succedere qualche altro intoppo, valuteremo le alternative". Matteo Baconcini