Juventus-Milan: Vlahovic recupera ma parte dalla panchina. Rossoneri senza Pulisic

Torino, 18 gennaio 2025 – A meno di due settimane dalla sfida di Supercoppa che ha visto prevalere per 2-1 i rossoneri – che hanno poi vinto il trofeo in finale contro l’Inter – Juventus e Milan si sfidano di nuovo. In palio, nella sfida in programma quest’oggi alle 18 allo Juventus Stadium (il match sarà visibile gratuitamente su DAZN), ci sono punti preziosissimi per la rincora a un posto in Champions, come sottolineato anche da Thiago Motta, tecnico dei bianconeri che nel derby contro il Torino hanno ottenuto il tredicesimo pareggio stagionale: “Vogliamo restare aggrappati al treno Champions e contro una grande squadra come il Milan abbiamo un’opportunità. Da subito cercheremo di vincerla anche se in realtà mancano ancora tante partite”. All’appello mancherà Francisco Coinceiçao, figlio del tecnico del Milan Sergio. Disponibile, invece, Dusan Vlahovic: “Francisco Non è recuperato, mentre Dusan sì”. Ancora indisponibile anche Kolo Muani, il cui tesseramento non è ancora stato perfezionato per motivi burocratici: “Sono contento del suo arrivo. È molto interessante come giocatore per noi. Stiamo aspettando che vengano completate le pratiche burocratiche”. Dopo il successo in rimonta contro il Como, ottenuto nonostante una prestazione non particolarmente brillante, cerca conferme e continuità anche il Milan di Sergio Conceiçao: “Tra noi c’è equilibrio – ha spiegato il tecnico portoghese –. Affronteremo una Juve che contro l’Atalanta ha giocato un’ottima partita. Con il tempo a disposizione abbiamo lavorato su piccole cose, che per me in realtà sono grandi. Il tempo è poco e le partite importanti. Fino a febbraio ci sarà la Champions, il campionato e la Coppa Italia e dovremo essere pronti e avere il giusto atteggiamento per raggiungere gli obiettivi”. Conceiçao dovrà però fare i conti con una lunga lista di assenze, a cui si è nuovamente aggiunto Christian Pulisic: “Non voglio bluffare. Contro la Juve non ci sarà. Non ha nulla di grave ma non vogliamo rischiare nulla”.

Le possibili scelte di Motta e Conceiçao

Motta si affiderà al 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali e Cambiaso – nel mirino di mercato del Manchester City –, Gatti, l’ex rossonero Kalulu e McKennie in difesa. In mediana ci sarà invece il tandem formato dall’altro ex rossonero, Locatelli, e da Kephren Thuram. Yldiz, Koopmeiners e Mbangula agiranno invece alle spalle della punta che sarà Nico Gonzalez. Stesso modulo per il Milan di Conceiçao: Emerson Royal, Tomori (obiettivo di mercato della Juve), Gabbia e Theo Hernandez saranno i quattro difensori a protezione di Maignan. La diga davanati alla difesa sarà invece formata da Bennacer e Fofana, con Reijnders ancora una volta schierato sulla trequarti, al fianco di Musah e Leao, per supportare Abraham. Orari e dove vederla in TV: La gara Juventus-Milan, valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A, sarà visibile sabato 18 gennaio alle ore 18 gratuitamente su DAZN: ci si dovrà registrare gratuitamente su Dazn, inserendo il proprio indirizzo e-mail. I tifosi potranno dunque sintonizzarsi per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Per la visione da smart tv, servirà aprire l'app Dazn dal televisore, cliccare su 'Guarda Gratis', inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la e-mail per vedere la partita, incluso tutto l'intrattenimento pre e postpartita.

Probabili formazioni:

Juventus, (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All.: Thiago Motta Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. All.: Conceiçao