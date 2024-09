Ko in extremis. Alcione, punto sfiorato contro la big Vicenza

SESTO S. GIOVANNI (Milano)

Serata amara al Breda per l’Alcione che, nonostante una prova all’insegna del sacrificio, cede il passo a un Vicenza più esperto e attrezzato. Gli orange tornano a casa senza punti per la terza gara consecutiva. Sono gli ospiti, sin da subito, a prendere il controllo della partita. Il più ispirato è Della Morte che, grazie alla sua capacità di muoversi tra le linee, mette ripetutamente in difficoltà la coppia difensiva formata da Dimarco e Stabile. Gli “orange” faticano a creare occasioni da gol, riuscendo a rendersi pericolosi solo a ridosso del duplice fischio, quando un preciso colpo di testa di Samele viene abilmente neutralizzato dall’attento Confente. Ma la gara si accende definitivamente nella ripresa. A sbloccare il risultato è Costa che, con una splendida punizione di sinistro, supera la barriera e insacca il pallone sotto l’incrocio dei pali. Nonostante lo svantaggio, la formazione di Cusatis mostra carattere e resta in partita, trovando il pareggio con un pizzico di fortuna: sul cross di Invernizzi, Leverbe firma un goffo autogol, complice un’uscita incerta del portiere Confente che respinge addosso al compagno di squadra. Il finale si infiamma e il gol vittoria porta la firma di Morra, in una fase di crescente tensione che culmina con l’espulsione del vicentino Greco per condotta violenta. Un epilogo nervoso e che rende la gara ancora più incandescente nei suoi ultimi istanti.Matteo Baconcini