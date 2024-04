La battaglia in zona playout. Pro Sesto, vincere e sperare. La Pergo ha in mano il pallino

I verdetti del girone A di Serie C passano in buona parte dai derby lombardi. Sia in zona playoff che in zona playout, dove la Pro Sesto rischia la retrocessione immediata al termine dei prossimi novanta minuti. Si giocherà tutti alla stessa ora, domenica prossima alle 16.30. I biancocelesti devono vincere in casa contro la Pro Patria, salva e che può ancora ambire agli spareggi promozione. Contemporaneamente la Pergolettese non deve battere la Giana Erminio, settima e con la possibilità di scavalcare il Legnago in sesta piazza. Ai ragazzi di Mussa sarebbe bastato battere l’Albinoleffe nello scorso fine settimana per chiudere la questione, ma l’1-1 finale ha lasciato tutto aperto: se i dieci punti di vantaggio dalla Pro Sesto dovessero diventare sette oppure otto allora si andrebbe ai playout, in caso contrario a Sesto San Giovanni sarebbero costretti a ripartire dai Dilettanti. "Accettiamo il verdetto del campo, anche se meritavamo di vincere - ha dichiarato il tecnico Giovanni Mussa dopo l’ultimo risultato - Abbiamo un’assenza cronica di punte che probabilmente, se presenti, ci avrebbero dato il successo. E abbiamo ancora il pallino nelle nostre mani. Andremo a giocare alla morte e speriamo che la tensione non ci blocchi ulteriormente. Ci siamo sempre detti coi ragazzi che ci saremmo salvati all’ultima giornata e così sarà, sono certo che riusciremo a portare a casa il risultato".

Come detto, chi deve sperare che la Pergo non porti a casa i tre punti è la Pro Sesto, reduce da un pesante 3-0 contro l’Atalanta Under 23 dopo un periodo di buoni risultati, ad oggi insufficienti ad acciuffare i playout nonostante il buon lavoro fatto dal tecnico Angellotti, che ha ridato gioco e convinzione a una squadra vicinissima al baratro. "Contro l’Atalanta abbiamo perso meritatamente, faccio i complimenti a loro. Le mancate vittorie di Novara e Pergolettese ci lasciano un’altra possibilità per arrivare ai playout, dobbiamo preparare bene la partita contro la Pro Patria, vincere e aspettare notizie positive dagli altri campi. Dobbiamo fare per prima cosa il nostro. L’attaccamento dei tifosi in questa situazione deve essere per noi uno stimolo in più per conquistare i tre punti", ha ribadito l’allenatore dei biancocelesti.

Nell’ultimo turno si affronteranno anche terzultima e quartultima del girone A, Novara e Fiorenzuola, che hanno forti possibilità di ritrovarsi anche ai playout a meno di una combinazione particolare di risultati. I piemontesi dovrebbero vincere e sperare che Pergolettese e Pro Sesto non facciano lo stesso: in questo modo sarebbero salvi senza nemmeno passare dagli spareggi.