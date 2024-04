La carica del presidente per l’Alma Fano. Guida: "Ho ragazzi eccezionali, ce la faremo"

L’Alma Juventus Fano ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di Sora, in programma domenica 21 aprile allo stadio "Claudio Tomei" alle 15. Due trasferte consecutive attendono i granata: dopo il Lazio infatti il Fano si recherà ad Avezzano e poi chiuderà il campionato tra le mura amiche del "Mancini" contro il Real Monterotondo. L’importante vittoria di domenica sul Roma city ha riportato un po’ di tranquillità all’ambiente, grazie al terzultimo posto e soprattutto al fatto di essere a sei lunghezze dalla sestultima, il Real Monterotondo con cui si scontrerà all’ultima giornata, e anche alle sconfitte di Vastogirardi e Matese Il Sora è attualmente a 37 punti, fuori dalla zona calda della classifica, grazie anche alla manita calata al Tivoli. Il presidente Salvatore Guida non interrompe il silenzio stampa annunciato la scorsa settimana dalla società, ma per la correttezza del diritto all’informazione non si sottrae in prima persona ai microfoni: "Io conto molto in questo gruppo di ragazzi, perché è coeso, compatto, e sono certo che alla fine del campionato la squadra potrà dire la sua. Io sono sicuro che i ragazzi in campo fanno sempre del loro meglio, dando il centouno per cento. Sono un gruppo giovane con tanta voglia di fare, e sono i primi a soffrire per questa posizione di classifica".

Un gruppo molto giovane, come testimonia la classifica provvisoria aggiornata alla ventottesima giornata di campionato del progetto "Giovani D valore". L’Alma Juventus Fano è infatti prima nel girone F con 1738 punti, seguito dal Tivoli con 1371 e dal Real Monterontondo con 1083 punti, ma è anche sesto assoluto di tutta la serie D. "Ci auguriamo di rimanere nella categoria – spiega il patron granata – in primis per una questione di prestigio, ma anche per il premio economico che in caso di retrocessione non sarebbe riconosciuto alla società".

Juniores. La juniores nazionale granata torna a vincere, e lo fa nel modo più bello possibile, rimontando l’Atletico Ascoli, seconda forza del Girone G, battendolo per 3-2. "Mister Teodori ha fatto e sta facendo un lavoro davvero incredibile nel processo di crescita di tanti giovani promesse del settore giovanile. Questa vittoria è il prodotto del lavoro eccezionale di mister Teodori e di tutta la giovane squadra", sono le parole piene di orgoglio della società. L’Alma Juventus Fano è attualmente al sesto posto in classifica, a quota 29 punti, ad una sola lunghezza dalla zona play-off quando mancano due giornate alla fine del campionato.