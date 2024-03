La carica di Manzini per la squadra della città: "Forza ragazzi potete farcela credendo in voi"

"Forza ragazzi, questo è il momento di spingere tutti dalla stessa parte credendo innanzitutto in voi stessi". La Vis prende il largo verso la Sardegna con la spinta di Marco Manzini, il campione di teakwondo paralimpico che non ha voluto far mancare il suo incoraggiamento per la volata finale salvezza. "Incontro tanta gente per strada che mi chiede come ho fatto a reagire all’incidente, al coma e a ribaltare il destino – spiega Manzini – e a loro ribadisco che la forza si trova in se stessi, nella determinazione a raggiungere un risultato senza mollare di un centimetro e anzi moltiplicando i propri sforzi. Io mi sento fortunato ma la fortuna va cercata con le proprie forze perché volere è la prima condizione per farcela. Questo vale nella vita come nello sport. In questo momento la mia vicinanza va a tutte le persone in difficoltà ma anche, nello sport, alla mia Vis che può farcela, basta crederci"