La Carrarese avverte la Recanatese: "Siamo ambiziosi, puntiamo in alto"

Guardi la posizione di classifica della Carrarese, saldissima al terzo posto con il Perugia distanziato a cinque lunghezze dopo la vittoria nello scontro diretto e la Torres quasi irraggiungibile a meno otto e potresti ipotizzare un atteggiamento più "rilassato" dei prossimi avversari della Recanatese dopodomani al Tubaldi. In fondo, a quattro giornate del termine ed i playoff in tasca dall’alto di una posizione privilegiata, non sarebbe strano vedere una squadra combattiva ma non con il coltello tra i denti. A togliere però ogni eventuale illusione ci ha pensato il capitano dei giallo-azzurri, il difensore Marco Imperiale che, a scanso di equivoci, ha anticipato quello che sarà l’atteggiamento suo e dei compagni nel rush finale del campionato: "Noi – ha detto – abbiamo prospettive alte, che vogliamo alimentare e per questo non possiamo permetterci il lusso di sbagliare un colpo. Ormai ogni squadra sta lottando per il proprio obiettivo e la Recanatese è in lotta per mantenere la categoria: sappiamo che ci aspetta una sfida difficile, ma vogliamo continuare a dimostrare di meritare, più di tutti, il terzo posto".

Tra l’altro arriverete con un morale alle stelle per il pesantissimo successo conquistato giovedì scorso contro il Perugia grazie ad una rete realizzata proprio allo scoccare del 90’ da Finotto.

"I tre punti presi sono stati indiscutibilmente una prova di maturità e significano molto nell’ottica di una ulteriore presa di consapevolezza dei nostri mezzi. Era la sfida contro il nostro competitor principale e non abbiamo deluso le aspettative".

Se togliamo l’irraggiungibile Cesena poi la Carrarese può vantare la migliore difesa del girone con appena 25 gol subiti e la porta di Bleve è imbattuta da oltre 270’.

"È chiaramente il merito di tutto il lavoro della squadra: siamo molto compatti ed il collettivo partecipa nel suo complesso alla fase difensiva, dagli attaccanti con la pressione sui quinti, ai mediani con la copertura preventiva degli spazi. C’è uno spirito di sacrificio generale, la voglia di fare quella corsa in più e quella chiusura in più quando c’è un compagno in difficoltà. Oltre ovviamente alle abilità individuali e la capacità di lettura che permette a noi difensori di reggere l’urto negli uno contro uno".

Ricordiamo che mister Antonio Calabro, subentrato a gennaio sulla panchina apuana al posto di Dal Canto dopo le brillanti esperienze con la Virtus Francavilla, dovrà fare a meno dello squalificato ed infortunato centrocampista argentino Nicolas Schiavi mentre Capezzi è in diffida. Morosini e Giannetti sono invece in recupero. Un ultimo dato: la Carrarese non perde in trasferta da quasi quattro mesi, 1-0 a Rimini ed era il 10 dicembre.

