La Celeste. Occasione AlbinoLeffe. Un successo col Trento per timbrare la salvezza

Nuovo appuntamento per l’AlbinoLeffe, ancora in casa oggi alle 14 contro il Trento. Una buona occasione per cercare di tornare al successo che in casa manca dal 4 Febbraio (2-1 alla capolista Mantova ) e porre fine alla interminabile serie di pareggi (cinque di fila). Vincere vorrebbe dire salvezza quasi certa. Una gara difficile perche i trentini, con due cambi di panchina, hanno ritrovato compatezza. "Una partita fondamentale - ha detto il tecnico Celeste Giovanni Lopez - come lo saranno anche le altre quattro che affronteremo sino al termine del campionato. Vogliamo fare punti e prestazioni per salvarci il prima possibile. Affrontiamo una squadra in salute, che viene da ottimi risultati, proprio come stiamo facendo noi". Oggi Lopez non potrà disporre di Ercolani, in difesa, di Genevier, Toccafondi e Giorno a centrocampo e di Carletti e Toma in attacco.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Marchetti, Gatti; Gusu, Doumbia, Agostinelli, Munari, Zanini; Longo, Zoma. All. Lopez.Vasco Algisi