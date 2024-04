La corsa salvezza secondo l’ex Flavio Lazzari: "La Vis deve giocare con questo spirito"

Flavio Lazzari ha giocato tre stagioni con la Vis, che si è salvata grazie anche ai suoi gol. Ora gestisce una sua Academy di tecnica individuale che collabora con la VF Pesaro, società con un fiorente settore giovanile che si è affiliata recentemente alla Vis.

Lazzari, come può salvarsi la Vis?

"Intanto mettendo in campo lo spirito che si è visto nell’ultima partita. Non credo che il Perugia fosse senza obiettivi, piuttosto la Vis mi è sembrata viva, lo spirito era quello giusto. E’ venuta una vittoria di misura, ma in certe partite non bisogna andare per il sottile, conta il risultato. L’atteggiamento è quello giusto e bisogna mantenerlo in queste ultime due gare ed eventualmente, speriamo di no, anche nei playout"

All’andata ha visto il Sestri, che partita sarà quella di domani?

"La Vis parte con un vantaggio. E’ vero che può essere l’ultima spiaggia, ma è anche vero che i ragazzi non hanno nulla da perdere. Oggi c’è ancora la speranza di evitare i playout, o uscendo dalla zona retrocessione o mettendo più di otto punti tra il quintultimo posto e la Fermana. La Vis dovrà giocare con coraggio, perché i liguri, al contrario di Pesaro, hanno tanto da perdere e in certe gare la tensione può giocare brutti scherzi"

Non ci sarà Obi, assenza pesante?

"A Pesaro lo abbiamo visto poco per vari infortuni, ma credo che il centrocampo della Vis ha giocatori di esperienza come Valdifiori, Di Paola e poi ragazzi che hanno dimostrato di saperci fare. Ma più che i nomi, serve lo spirito di squadra, torno a ribadire questo concetto perché è fondamentale in questo finale. L’allenatore è stato preso per questo, per dare quella carica che forse si era un po’ affievolita a causa dei risultati"

Guardando al valore delle concorrenti per la salvezza e alla classifica, chi, del gruppo di coda, rischia di più?

"Vis Pesaro, Ancona, Sestri e Spal sono a rischio come le altre. Mancano due partite, i punti in palio sono pochi e gli scontri diretti valgono doppio. Ogni previsione è azzardata. Anche la Fermana non è spacciata, vengono da una bella serie e possono essere la variabile impazzita dei playout: non ci speravano e se li giocheranno lo faranno con grande carica. La Vis ora ha uno scontro diretto fondamentale e deve cercare di vincerlo, domani l’unico risultato utile per Pesaro è la vittoria".