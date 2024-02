La crisi dei lariani. Lecco vicino al baratro. Aglietti: "Troppi errori»

Col Cosenza si è visto qualcosa di buon,o ma per salvarsi al Lecco servirà molto di più. La squadra lecchese, al sesto ko consecutivo e sempre più ultima della classe nel campionato cadetto, contro i calabresi non ha lesinato impegno, ha costruito alcune ottime occasioni da gol, senza sfruttarne alcuna (il gol del 3-1 è stata un’autorete) anche per errori clamorosi (vedi la palla ciccata da Ionita sullo 0-1), mettendo in campo cuore e grinta. Ma se poi commetti i soliti errori in difesa, allora le possibilità di invertire la rotta e impostare la risalita si riducono al lumicino. In occasione del primo gol il reparto arretrato ha deciso di difendere a palla quasi scoperta praticamente a centrocampo, dando via libera alla fuga di Tutino, mentre sul terzo è stata persa banalmente palla in uscita. Due erroracci che una squadra che lotta per la salvezza non può commettere. "Sul primo gol abbiamo sbagliato in uscita e Tutino è rimasto in gioco per questione di centimetri (ma la domanda è: perché erano così alti dopo 4’ di gioco, ndr) – ha detto Aglietti – e anche il terzo gol è nato da un nostro errore. Dobbiamo parlarci su".

Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che Alfredo Aglietti, subentrato sulla panchina lecchese solo da una settimana, dovrà lavorare in vista dello scontro diretto contro la Ternana di sabato. Un match che per il Lecco sa tanto di ultima spiaggia. O quasi. Il mister riparte da quel che di buono la squadra ha mostrato domenica. "Contro il Cosenza non siamo stati fortunati, abbiamo giocato un primo tempo importante con alcune occasioni per pareggiare, ma non le abbiamo sfruttate. La squadra ha dato tutto, dobbiamo certamente migliorare l’aspetto difensivo ed essere più concreti sottoporta". A Lecco, per uscire dalla crisi c’è bisogno di tutti, ma soprattutto di ritrovare quella voglia di lottare e dare quel qualcosa in più su ogni pallone.

Fulvio D’Eri