La dichiarazione d’amore di Rossoni alla Vis: "Vado, ma per te la porta è sempre aperta"

PESARO

Rossoni è alla fi nestra. Il contratto è scaduto, ma lui spera ancora in una chiamata della Vis: "Sarebbe un sogno".

Rossoni, se lo aspettava?

"Sapevo che ero in scadenza e non avevo ancora parlato con il club. Dunque sì, me o aspettavo"

Dopo quante stagioni in biancorosso?

"Nove"

La più bella?

"A parte la prima che mi ha aperto il mondo dei professionisti, direi quella in cui abbiamo vinto il campionato, nella stagione 2017-18: vincere nella propria città, quando si pensava che tutto fosse finito, è stato incredibile. Al secondo posto metto la salvezza conquistata con la Recanatese quest’anno. Venivamo da una annata in cui avevamo tanto sofferto e salvarsi in quel modo, al 95’ è stato incredibile. Penso che pochi abbiano potuto vivere emozioni simili"

Sul piano personale è soddisfatto della stagione appena terminata?

"Nella prima parte ho avuto qualche problema fisico e il mister aveva fatto altre scelte. Poi, complici squalifiche e infortunio di Denis Tonucci, ho ricominciato a giocare e penso di avere disputato una buona seconda parte di stagione"

A 27 anni e con tanti campionati professionistici alle spalle, il sesto appena concluso, quali obiettivi si pone?

"Il primo è quello di arrivare più in alto possibile, il prossimo anno o in futuro. Rimanere nei professionisti sarebbe una bella soddisfazione. Per un ragazzo che arriva dalla gavetta, dalle categorie inferiori, stabilizzarsi così tra i professionisti è un bel risultato. Sono contento. Ora spero di rimanere in C e di vivere un bel progetto"

Ha richieste?

"In questo momento qualche chiacchierata, ma è ancora presto. Il contratto con la Vis è appena scaduto, non voglio avere fretta, voglio pensare con calma a tutte le situazioni che ho a disposizione, vedremo".

Torniamo alla C, che campionato sarà con Milan, Ternana, Ascoli ed altre?

"Sarà il girone più tosto dei tre. La Vis sta facendo buoni acquisti e potrà dire la sua per disputare un buon campionato"

Spera dunque di tornare a Pesaro un giorno?

"La speranza c’è sempre, è accaduto due anni fa, ed è stato stupendo rientrare a casa. Se ci fosse la possibilità sarebbe bellissimo tornare qui. Per la Vis la porta è sempre aperta, mi piacerebbe aumentare le presenze con la squadra della mia città e portarla in categorie in cui non è mai arrivata"

Ultimi pensieri biancorossi: per chi?

"Per la società, per il mister, per i compagni, con cui ci siamo sempre sostenuti a vicenda, e poi por i tifosi che ci sono s sempre stati fino alla fine: erano in tremila a sostenerci ed è stato bellissimo. Grazie a tutti"

d.e.