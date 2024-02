La difesa fa acqua . Si salvano solo. Sbaffo e Carpani

MELI 5,5: qualche incertezza, soprattutto nelle uscite, ma non è certo lui il principale responsabile di questa disfatta.

RIZZO 5: la grinta non gli fa difetto e nemmeno qualche rudezza. Non sarebbe nemmeno stato il peggiore di un reparto inguardabile ma effettua un passaggio in orizzontale che grida vendetta.

SHIBA 4,5: serataccia in tutta i sensi. Svagato, distratto, poco reattivo: tutto il contrario di quello che deve essere un difensore ed inoltre, sulle palle alte, è stato completamente inesistente.

ALLIEVI 5: era uno degli ex di turno ed ha cercato di limitare un bomber di razza come Morra. Nella prima frazione, in parte, c’è riuscito, nella ripresa è affondato insieme con tutti i compagni.

RAIMO 4,5: dalle sue parti i pericoli maggiori con le folate di Tofanari e compagni. Si appisola totalmente sul terzo gol lasciando liberi di scorrazzare tre attaccanti del Rimini.

LIPARI 5,5: cerca con quale spunto di creare problemi sulla fascia al suo ex compagno Quacquarelli. In qualche circostanza ci riesce pure, ma a lungo andare si arrende.

FIORINI 4,5: le qualità le avrà pure ma, sino a questo momento, non le abbiamo viste. Nessuna brillantezza, poca sostanza nei duelli, tanta fragilità.

MORRONE 5,5: ci mette determinazione ed appare uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca. La generosità non gli fa difetto.

CARPANI 6,5: è quasi commovente nel rincorrere avversari, cercare la giocata, provare sempre e comunque le incursioni che gli hanno dato sinora tante soddisfazioni. Non poteva bastare però.

AHMETAJ 5: contro il Pontedera non era dispiaciuto. Oggi, spesso costretto spalle alle porta non è pervenuto e non si è mai reso insidioso.

SBAFFO 6: altro predicatore nel deserto. Da cineteca l’assist per Lipari per il pareggio poi, fatalmente, anche lui molla ed è il simbolo della resa.

a. v.