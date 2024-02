La finale: domenica Osimhen sfida la Costa d’Avorio di Kessie. Coppa d’Africa, Nigeria per il poker

La Nigeria vola in finale di Coppa d’Africa: domenica 11 alle 21 se la vedrà con la Costa d’Avorio. Sono serviti i rigori alla nazionale di Victor Osimhen per avere la meglio 4-2 in semifinale contro il Sudafrica, dopo l’1-1 firmato da Troost-Ekong e Mokena (rigore) nei tempi regolamentari. Il penalty del pari era arrivato dopo un gol annullato allo stesso Osimhen e un controllo Var che aveva appunto ravvisato il fallo nell’area della Nigeria all’inizio dell’azione.

Le Super Eagles a giocare l’ottava finale della loro storia, con l’ultima delle tre vittorie risalente al 2013.

Nell’altro incontro, agli ivoriani padroni di casa è bastato un gol nella ripresa di Sebastien Haller del Borussia Dortmund per battere la sorpresa del torneo continentale. Domenica la nazionale che ospita la rassegna avrà ad Abidjan il massimo sostegno del tifo per cercare il terzo titolo continentale.

In Coppa d’Asia, il Qatar già vincitore nel 2019 vola in finale e tenta la ’doppietta’: appuntamento sabato contro la Giordania dopo la vittoria in semifinale per 3-2 contro l’Iran del giallorosso Azmoun.